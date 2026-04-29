김원중은 변명하지 않았다 → "최선을 다해 준비한다는 것만 알아주셨으면 좋겠습니다" [부산 현장]

부산=한동훈 기자

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 김원중은 변명하지 않았다. 결과로 보여줬다.

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김원중은 28일 부산 사직구장에서 열린 키움 히어로즈전에 시즌 첫 세이브를 달성했다. 김원중은 시즌 초반 컨디션이 나빠서 마무리 보직을 내려놓기도 했다. 하지만 팀이 가장 위기에 몰렸을 때 극적으로 부활했다.

그럼에도 김원중은 웃지 않았다. 첫 1개월 결과가 실망스러워서 그랬을 수도 있고 아직은 만족할만한 몸상태가 아니라서 그랬을 지도 모른다.

현재 100% 페이스가 아니라는 뜻이며 이는 앞으로 더 좋아질 가능성이 더욱 높다는 뜻이기도 하다.

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김원중은 "어려운 상황에 올라갔지만 늘 어려운 상황이라고 생각한다. 특별한 긴장감은 없었다. 그저 깔끔하게 막고 내려와서 다행이다"라고 담담하게 말했다.

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김원중은 5-4로 쫓긴 9회초 무사 1루에 구원 등판했다. 병살타와 삼진으로 승리를 지켜냈다.

시즌 성적표는 11경기 8⅓이닝 1패 1홀드 1세이브 평균자책점 7.56. 시즌 초반 얼마나 고전했는지 엿보이는 데이터다.

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김원중은 지난해 12월 교통사고를 당했다. 갈비뼈 미세골절 부상을 입었다. 1차 스프링캠프를 소화하지 못했다. 남들보다 사실상 1개월 늦게 출발한 셈이다.

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이제 개막 한 달이 흘렀으니 서서히 정상 궤도에 오를 시점이다.

김원중은 "보시다시피 실제로 퍼포먼스가 안 나왔다. 안 좋았던 것은 사실이다. 솔직히 지금도 몸 상태나 이런 부분을 다 말씀드리고 싶지는 않다. 그냥 최선을 다해서 경기를 준비하고 있다는 것만 알아주셨으면 좋겠다"며 응원을 당부했다.

28일 부산 사직야구장에서 열린 롯데와 키움의 경기. 롯데가 키움에 5대 4로 승리했다. 경기 종료 후 포효하는 김원중. 부산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.28/

28일 부산 사직야구장에서 열린 롯데와 키움의 경기. 롯데가 키움에 5대 4로 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 김원중. 부산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.28/

28일 부산 사직야구장에서 열린 롯데와 키움의 경기. 투구하고 있는 롯데 김원중. 부산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.28/

늘 9회를 지키던 김원중은 6회 7회에 나오기도 했다. 최준용이 임시 마무리를 맡았다.

김원중은 "아무 감정이 안 들었다고 하면 사람이 아니라고 생각한다. 그것보다 이제 내가 야구장에서 운동을 하고 경기를 준비하는 것이 선수로서 해야 할 일이었기 때문에 그 부분들에 먼저 집중했다. 트레이너님들께서 진짜 너무 많이 도와주셔서 그래도 빨리 회복했다"고 털어놨다.

김원중의 부활은 아직 진행 중이다.

"일단 몸을 빨리 끌어올리려고 최대한 노력했는데 마음대로 되지는 않았다. 또 앞에 나가서 결과가 안 좋다 보니 이런저런 말도 나왔다. 그래도 그런 과정 덕분에 좋은 결과도 있다고 생각한다. 더 빨리 몸을 최대한 끌어올려서 시즌 치르는 게 내가 할 일이라고 생각한다."

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com