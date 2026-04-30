롯데 비슬리 "머리에 열정이 너무 가득해서 참을 수가 없어" [부산 현장]

부산=한동훈 기자

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 외국인투수 제레미 비슬리가 시즌 2승을 신고했다.

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비슬리는 30일 부산 사직구장에서 열린 키움 히어로즈전에 선발 등판, 6이닝 1실점 호투했다.

롯데는 비슬리를 앞세워 3대1로 이겼다. 롯데는 주중 3연전을 위닝시리즈로 마쳤다.

비슬리는 시즌 첫 등판이었던 3월 29일 대구 삼성전 승리 이후 다섯 번째 등판 만에 두 번째 승리를 따냈다.

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비슬리는 2승 2패 평균자책점 3.56을 마크했다.

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비슬리는 지난 등판 24일 광주 KIA전 7이닝 2실점 잘 던지고도 패전을 떠안았다.

18일 부산 한화전에는 폭투가 파울지역으로 멀리 튀어서 그 공을 잡으려고 전력질주를 하다가 넘어지는 아찔한 장면을 연출하기도 했다.

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비슬리는 "이번 경기도 열심히 힘을 써서 던져야 된다는 걸 인지하고 있었다. 유강남 선수의 리드를 잘 따랐다. 또 오늘 원하는 구종을 원하는 코스에 넣는 것에 집중했다"고 돌아봤다.

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비슬리는 한화전 허슬플레이에 대해서 "지금은 전혀 안 아프다. 내가 어떻게 할 수가 없는 부분이다. 그게 내가 플레이하는 방식이다. 내 머리에 야구 열정이 너무 가득하다. 그런 플레이를 참을 수가 없다"고 고백했다.

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비슬리는 포수 유강남과 손성빈 모두와 호흡을 맞췄다.

비슬리는 "전력분석 미팅 때 언제나 두 선수와 함께한다. 누가 선발로 나가든 항상 옆에 있다. 둘 모두 나를 너무 잘 이해하고 있어서 특별히 다른 점은 느껴지지 않는다"고 설명했다.

비슬리는 한국의 야구장이 마치 콘서트장 같다며 놀라워했다.

비슬리는 "굉장히 큰 콘서트가 일어나는 것 같았다. 팬들이 주는 에너지가 엄청나다. 내가 팬들을 조금이라도 실망시킬 때마다 나도 힘들다. 그런 일이 최대한 일어나지 않도록 노력하겠다"고 말했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com