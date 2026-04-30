[롯데 관전평] "박승욱, 영역전개"

사진제공=롯데자이언츠

사진제공=롯데자이언츠

Advertisement

Advertisement

[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 좌전안타에 1루 주자가 3루까지 갔다. 좌익수가 공을 더듬지도 않았다. 타이밍상 무리였다. 하지만 주자는 베이스가 텅 빈 것을 봤다. 이 플레이 하나가 승부를 갈랐다.

Advertisement

롯데는 30일 부산 사직구장에서 열린 키움 히어로즈와 경기에서 3대1로 승리했다. 0-1로 뒤진 6회말 한꺼번에 3점을 냈다. 순간적으로 키움 수비를 붕괴시킨 박승욱의 주루플레이가 결정적이었다.

롯데는 6회말 1사 3루에서 박승욱의 중전 안타로 1-1 동점을 만들었다.

다음 타자 유강남이 좌익수 앞에 안타를 때렸다. 보통이라면 2루에서 멈출 상황.

Advertisement

그런데 타구가 까다로웠다. 3루수와 유격수 사이에서 크게 튀었다. 3루수와 유격수가 모두 3-유간으로 타구를 쫓았다.

Advertisement

그러다보니 3루가 무주공산이었다.

2루를 돌기 전에 3루를 체크한 박승욱은 속력을 늦추지 않고 뛰었다. 키움 좌익수 임지열은 박승욱이 뛰는 걸 보면서도 공을 던질 수가 없었다. 뒤늦게 베이스커버를 들어온 수비수를 보고 3루에 송구했지만 급하게 던지느라 부정확했다.

Advertisement

박승욱은 키움의 실책까지 유발했다. 박승욱은 덕분에 3루를 밟고 홈까지 들어왔다. 유강남은 2루까지 갔다.

Advertisement

박승욱의 센스와 집중력이 추가 득점을 만들고 또 추가 득점 찬스까지 창출했다. 롯데는 이어진 전민재의 적시타를 더해 3-1로 달아났다.

박승욱이 지금 롯데에 딱 필요한 야구를 보여줬다.

사진제공=롯데자이언츠

사진제공=롯데자이언츠

최근 롯데는 타격감이 침체된 상황이다. 중심타자 한동희 전준우가 슬럼프다. 핵심 야수 고승민 나승엽이 30경기 출전 정지(5월 5일 수원 KT전 해제)를 받아 결장 중이다.

다행인 점은 선발진이 막강하다. 연속 안타로 다득점을 만들지 못하더라도 이렇게 상대방의 작은 틈이라도 비집고 들어가서 1점 1점을 쌓아주면 투수들이 조금 더 수월하게 지켜줄 수 있다.

박승욱은 "2루로 가면서 3루 베이스에서 수비가 멀리 떨어져 있다는 것을 봤고, 그 정도 거리이면 뛰어도 충분하다고 판단했다. 꼭 안타, 홈런으로만 점수를 낼 수 있는 것이 아니라 어느 순간이든 주어진 상황에 집중을 하면 득점할 수 있다고 다시 한번 느꼈다"고 뿌듯해 했다.

박승욱은 롯데가 곧 반등할 수 있다고 긍정적으로 바라봤다.

"시즌 초반 팀 분위기가 좋지 않았지만, 선수들이 최근 그라운드에서 활기차고, 과감하게 플레이 하는 모습이 나오고 있다. 이런 자신감들이 모이다보면 좋은 분위기와 결과가 따라올 것이라고 생각한다."

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com