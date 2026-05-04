볼 선언에 타자가 ABS 챌린지! → MLB에서 도대체 무슨 일이

BOSTON, MASSACHUSETTS - MAY 03: Wilyer Abreu #52 of the Boston Red Sox catches a fly ball hit by Brice Matthews #0 of the Houston Astros during the second inning at Fenway Park on May 03, 2026 in Boston, Massachusetts. Maddie Meyer/Getty Images/AFP (Photo by Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 심판이 볼을 선언했는데 타자가 ABS 챌린지를 요청했다. 무슨 일일까.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 4일(한국시각) '5월이 됐지만 ABS 사용은 선수들에게 여전히 새로운 도전 과제'라며 이날 벌어진 해프닝을 소개했다.

보스턴 레드삭스 외야수 윌리어 아브레유는 보스턴 펜웨이파크에서 열린 휴스턴 애스트로스와 경기에 4번타자 겸 우익수로 선발 출전했다.

아브레유는 0-0으로 맞선 1회말 2사 2루에 휴스턴 선발투수 코디 볼튼과 대결했다.

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2볼 2스트라이크에서 5구째 포심 패스트볼이 스트라이크존 바깥쪽 높은 코스에 빠졌다.

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구심 라즈 디아즈는 "스리 투!"라 외치며 볼을 선언했다.

그런데 아브레유가 돌연 ABS 챌린지를 신청했다.

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MLB닷컴은 '아브레유는 디아즈가 삼진 판정을 내렸다고 생각했다. 헬멧을 두드리며 ABS 챌린지를 신청했다. 디아즈는 당황한 표정을 지었다'고 조명했다.

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이어서 '디아즈는 아브레유에게 스트라이크가 아니라 볼이라고 다시 한번 확인시켜 줬다. 아브레유는 웃음을 터뜨렸다. 다음 투구에서 볼넷을 얻어내며 출루했다'고 설명했다.

메이저리그는 올해부터 ABS 시스템을 도입했다.

다만 기본적인 볼 스트라이크 판정 권한은 구심이 갖는다. MLB닷컴은 '마이너리그 테스트 결과 팬 선수 감독 및 관계자 모두 전면 도입 보다는 챌린지 시스템을 선호했다. 경기를 급격하게 변화시키지 않으면서 판정 정확도를 올릴 수 있는 방법으로 여겨졌다. 쉽게 말해 절충안인 셈'이라고 설명했다.

타자 혹은 투수나 포수만이 이의를 제기할 수 있다.

기회는 각각 2회이며 챌린지가 성공할 경우 기회는 유지된다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com