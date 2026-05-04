송성문 당장 콜업해! 마수걸이 홈런 '쾅'→5G 연속 안타…아쉬웠던 MLB 데뷔전 '기회는 또 온다'

송성문. 사진=MLB

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]메이저리그 데뷔전을 치른 뒤 마이너리그로 다시 내려간 송성문이 맹타를 휘두르고 있다. 머지않아 메이저리그로 다시 콜업될 것이란 기대가 나온다.

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샌디에이고 산하 마이너리그 트리플A 엘파소 치와와스에서 뛰고 있는 송성문은 4일(이하 한국시각) 엘버커키 아이소톱스(콜로라도 로키스 산하 마이너리그 트리플A)와의 원정경기에 5번 타자 2루수로 선발 출전했다. 송성문은 이 경기에서 미국 진출 후 첫 홈런에 성공했다. 4타수 1안타 1타점 1득점으로 5경기 연속 안타를 기록 중이다.

사진=엘파소 치와와스

송성문은 2회 초 첫 타석에서는 헛스윙 삼진으로 물러났다. 4회에는 상대 투수 패트릭 와이글의 초구인 시속 92.6마일의 패스트볼을 공략했지만, 2루수 직선타로 물러났다.

송성문은 7회 번뜩였다. 송성문은 팀이 1-3으로 뒤지고 있고, 무사에 주자가 없던 상황에서 솔로포를 터뜨렸다. 상대 우완 불펜 세스 할보르센의 초구 86.9마일의 슬라이더를 퍼올려 우측 담장을 넘겼다. 이는 트리플A에서 25경기를 소화한 송성문의 첫 홈런이다.

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송성문은 이날까지 트리플A에서 25경기에 출전해 99타수 29안타 1홈런 15타점, 타율 0.293 출루율 0.364 OPS 0.718을 기록 중이다. 송성문은 지난달 말 멕시코에서 열린 시리즈를 통해 메이저리그에 데뷔했다. 팀의 27번째 선수로 합류했고, 대주자로 나섰다. 타석에는 서지 못하면서 아쉬움을 남겼다. 멕시코 시리즈가 끝나자마자 마이너리그로 돌아갔다.

AFP연합뉴스

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지금의 페이스라면 송성문이 메이저리그로 콜업되는 것은 시간문제로 보인다. 송성문은 유틸리티 플레이어로서 활용도가 높다. 내야 외야를 오가며 플레이할 수 있는 만큼 타선에서 영향력만 보여준다면 꾸준한 출전 기회를 기대할 만하다.

한편, 엘파소는 송성문의 솔로 홈런에도 불구하고, 엘버커키에게 최종스코어 3-4로 패배했다. 송성문의 홈런을 시작으로 7회 3-3 동점까지 추격했지만, 8회 1실점 하면서 역전에 실패했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com