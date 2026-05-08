'왼쪽 파울홈런→오른쪽 몬스터월 투런포' 찾았다! 4번 타자. 천성호→오지환→결론은 오스틴[대전 현장]

3일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 LG의 경기. 4회초 키움 알칸타라 상대 시즌 1호 솔로홈런을 날린 LG 오스틴. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.03/

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 LG-키움전. 1회초 1사 1루 오스틴이 안타를 친 후 기뻐하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.5/

29일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 5회초 2사 3루 LG 오스틴이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.29/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]오스틴 딘은 역시 효자 외국인이었다.

문보경 부상으로 마땅한 4번 타자가 없어 고민이었는데 단번에 그 고민을 해결해줬다.

LG의 문보경 부상 이후 4번타자 첫 안타를 오스틴이 홈런으로 장식했다.

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오스틴은 8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 원정경기서 4번-지명타자로 선발출전했다.

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주로 3번 타자로 나섰던 오스틴이지만 문보경이 지난 5일 잠실 두산전서 발목 부상으로 빠진 이후 마땅한 4번 타자가 없자 이날 4번에 선 것.

LG 염경엽 감독은 지난 6일 두산전엔 천성호를 4번에 기용했지만 4타수 무안타였고, 7일 두산전엔 오지환이 나갔지만 5타수 무안타였다. 그리고 8일엔 3번 타자로 잘치고 있는 오스틴을 4번으로 냈다.

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3번엔 천성호, 5번엔 오지환이 나서 최근 4번타자들이 중심타선에 모두 나갔다.

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오스틴도 첫번째, 두번째 타석엔 결과가 최악이었다. 1회초 2사 1루에서 상대 선발 박준영에게서 삼진을 당했고, 4회초 선두타자로 나와서도 삼진으로 물러났다.

하지만 세번째 타석에서 4번타자의 힘을 보였다. 4회말 3-5로 역전당한 뒤 곧바로 이어진 5회초 무사 1루서 오스틴은 한화의 두번째 투수 권민규로부터 우측 몬스터월을 넘기는 동점 투런포를 날렸다.

2B1S에서 4구째 친 것이 좌측으로 크게 날아가는 파울 홈런이었는데 6구째 138㎞ 바깥쪽 직구를 밀어쳐 몬스터월을 넘어가는 우월 홈런을 만들었다. 시즌 9호포.

문보경 이후 선발로 나선 4번 타자의 12타석만에 안타가 나온 것. 문보경이 발목 인대 손상으로 인해 복귀까지 4~5주가 필요한 상황이라 그동안은 오스틴이 4번을 맡을 가능성이 높아졌다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com