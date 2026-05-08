'김재환 멀티 히트 → 베니지아노 첫승' SSG, 두산 잡고 4-1 완승[잠실 리뷰]

김재환. 사진=SSG 랜더스

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[잠실=스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스가 투타에서 완승을 거두며 두산 베어스를 꺾었다.

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SSG는 8일 서울 잠실구장에서 열린 두산과의 시즌 4차전 맞대결에서 4대1로 승리했다.

이날 승리로 삼성과 공동 3위인 SSG는 연패를 막아냈고, 중위권과의 격차를 다시 벌렸다. 반면 두산은 연승을 이어가는데 실패했다. 두팀의 올 시즌 상대 전적에서는 SSG가 3승1패로 앞선다.

SSG 선발 라인업=박성한(유격수)-정준재(2루수)-최정(3루수)-김재환(지명타자)-에레디아(좌익수)-오태곤(1루수)-조형우(포수)-채현우(우익수)-최지훈(중견수) 선발투수 베니지아노

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두산 선발 라인업=박찬호(유격수)-카메론(우익수)-박준순(2루수)-양의지(지명타자)-안재석(3루수)-김민석(좌익수)-김기연(포수)-박지훈(1루수)-조수행(중견수) 선발투수 벤자민

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SSG는 벤자민을 상대로 빠르게 선취점을 뽑았다. 2회초 선두타자 김재환이 안타를 쳤고, 다음타자 에레디아가 내야 땅볼로 선행 주자가 아웃됐다. 오태곤의 좌전 안타로 1사 1,2루. 조형우는 삼진으로 물러났지만, 채현우가 2사 후 적시타를 터뜨리면서 2루주자 에레디아가 홈을 밟았다. SSG의 1-0 리드.

두산이 SSG 선발 베니지아노의 호투에 가로막혀 무득점 침묵하고 있는 사이, SSG는 달아났다.

베니지아노. 사진=SSG 랜더스

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4회초 에레디아의 2루타가 시작이었다. 오태곤의 안타로 노아웃 1,3루 찬스. 조형우가 삼진으로 물러난 후 채현우가 우익수 방면 희생플라이를 기록하면서 3루에 있던 에레디아가 홈으로 파고들었다. SSG는 최지훈의 2루타, 박성한의 볼넷으로 이어진 만루 찬스에서는 정준재의 내야 땅볼로 추가점을 내는데 실패했다.

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그러나 5회초 SSG가 더 달아났다. 1아웃 이후 김재환과 에레디아의 연속 안타. 오태곤의 1타점 적시타에 이어 조형우까지 초구에 적시타를 추가하면서 순식간에 2점을 뽑았다. 4타자 연속 안타가 터지면서 SSG는 4-0으로 점수 차를 벌렸다.

두산도 5회말 빅이닝 찬스를 마련?다. 김민석의 볼넷 출루와 김기연의 안타로 무사 1,3루. 박지훈이 우익수 앞에 떨어지는 안타로 3루주자 김민석이 득점했다. 이날 경기 두산의 첫 득점이었다.

오태곤. 사진=SSG 랜더스

조수행이 희생번트에 성공하면서 1사 2,3루. 박찬호가 몸에 맞는 볼로 출루하면서 1루 베이스까지 꽉 들어찼다. 만루에서 카메론이 친 타구는 좌익수 플라이로 잡혔고, SSG 좌익수 에레디아의 홈 송구에 홈으로 들어오던 3루주자 김기연이 태그아웃되면서 두산은 순식간에 더블 아웃이 되며 이닝이 허망하게 끝이 났다.

두산은 이어진 6회말에도 2사 후 안재석의 안타, 김민석의 볼넷으로 1,2루 기회를 마련했다. SSG 벤치는 베니지아노를 내리고 베테랑 노경은을 투입했다. 두산 김기연이 3루수 앞 땅볼로 물러나면서 두산은 추격 기회를 잃었다.

선발 투수 베니지아노가 5⅔이닝 6안타 7탈삼진 3볼넷 1실점으로 시즌 첫승 요건을 갖추고 물러난 후, SSG는 필승조 불펜을 가동했다. 노경은이 1⅓이닝을 무실점으로 틀어막았고, 이로운 역시 1이닝을 퍼펙트로 막았다. 여전히 3점차가 유지되는 상황에서 마지막 9회초 세이브 상황에 마무리 투수 조병현이 등판했다.

조병현은

잠실=나유리 기자 youll@sportschosun.com