'오스틴 확신엔 이유가 있었다' 덫에 걸린 박승규, 세이프가 아웃으로 뒤집혔다...임찬규 구한 센스 만점 플레이 [잠실 현장]

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 1회초 2사 1,2루 LG 1루수 오스틴이 삼성 박승규를 견제로 잡아내고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 1루수 오스틴의 순간적인 센스가 흔들리던 선발 임찬규를 구했다. 반대로 삼성 박승규는 오스틴이 놓은 덫에 걸려 고개를 떨궈야 했다.

Advertisement

12일 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스와 삼성 라이온즈 경기. 경기 초반 흐름은 삼성 쪽으로 기울어지는 듯했다. LG 선발 임찬규는 1회에만 3안타를 허용하며 진땀을 흘렸다.

1사 후 구자욱에게 2루타를 맞은 임찬규는 2사 2루에서 디아즈에게 적시타까지 허용하며 선취점을 내줬다. 이어 박승규에게도 안타를 맞으며 2사 1,2루 추가 실점 위기에 몰렸다.

흔들리던 임찬규를 도운 건 1루수 오스틴의 야구 센스였다.

1루로 귀루하던 박승규와 충돌한 1루수 오스틴은 끝까지 공을 놓치지 않았다.

Advertisement

전병우 타석. LG 배터리와 1루수는 삼성 주자들의 움직임을 읽고 있었다. 포수 박동원은 1루수 오스틴과 눈빛 교환을 마친 뒤 바깥쪽 직구 사인을 냈다. 견제하기 편한 코스에 정확히 직구를 던진 선발 임찬규. 포수 박동원은 곧바로 1루 견제를 시도했다.

Advertisement

핵심은 오스틴의 움직임이었다. 오스틴은 일부러 1루 베이스를 비워두며 박승규의 방심을 유도했다. 주자의 리드폭은 더 커졌고 귀루 타이밍까지 늦춘 순간, 오스틴은 박동원의 송구와 동시에 몸을 날렸다.

문제는 그다음 장면이었다. 귀루하던 박승규와 포구 직후 태그를 시도하던 오스틴의 동선이 겹치며 두 선수는 그대로 충돌했다. 원심은 세이프.

1루수 오스틴은 아웃. 주자 박승규는 세이프를 확신했다.

Advertisement

하지만 오스틴은 확신에 찬 표정으로 더그아웃을 향해 비디오 판독을 요청했다. 느린 화면에선 상황이 선명하게 드러났다. 오스틴은 정상적인 포구 동작 과정에서 몸을 던졌고, 심판진은 고의성이 없는 자연스러운 충돌로 판단했다.

Advertisement

결국 판정은 아웃으로 번복됐다.

오스틴은 주먹을 불끈 쥐며 환호했고, 박승규는 허탈한 표정으로 더그아웃을 향했다. 자칫 추가 실점으로 이어질 수 있었던 상황에서 오스틴의 재치 있는 플레이 하나가 LG를 구해낸 순간이었다.

1회부터 흔들리던 임찬규 역시 두 눈을 질끈 감으며 안도의 한숨을 내쉬었다. 경기 초반 삼성 분위기로 완전히 넘어갈 수 있었던 흐름을 오스틴이 끊어냈다.

다만 LG는 이후 타선 침묵에 발목이 잡혔다.

세이프가 선언되자 더그아웃을 향해 자신 있게 비디오 판독을 요청한 오스틴.

삼성 선발 최원태의 호투에 막힌 LG는 5회와 6회 연속 무사 1,2루 기회를 살리지 못했다. 7회 박해민의 적시타로 가까스로 1-1 균형을 맞췄지만, 8회 장현식이 전병우에게 만루포를 허용하며 무너졌다.

경기 초반 최고의 장면을 만든 오스틴의 방망이도 끝내 터지지 않았다. 오스틴은 4타수 1안타로 침묵했고, LG는 삼성에 패하며 2위 자리까지 내주고 말았다.

하지만 이날 경기 초반 가장 강렬했던 장면만큼은 오스틴의 글러브에서 나왔다. 흔들리던 선발을 구해낸 1루수의 센스, 그리고 비디오 판독 하나로 완전히 엇갈린 두 선수의 희비였다.

1루 견제 상황 귀루하던 박승규와 동선이 겹치며 그대로 충돌한 오스틴.

원심은 세이프였다.

세이프를 확신했던 박승규와 아웃을 확신했던 오스틴.