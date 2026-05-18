[MLB 리뷰]김혜성 멀티히트 반등 성공! '사사키 7이닝 8K 인생투' 다저스, 에인절스 10대1 대파

Los Angeles Dodgers' Hyeseong Kim follows through on a swing after hitting an RBI single during the second inning of a baseball game against the Los Angeles Angels, Sunday, May 17, 2026, in Anaheim, Calif. (AP Photo/Jessie Alcheh)

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[스포츠조선 박상경 기자] 김혜성(LA 다저스)이 반등에 성공했다.

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김혜성은 18일(한국시각) 미국 캘리포니아주 애너하임의 에인절스타디움에서 펼쳐진 LA 에인절스전에 9번 타자-2루수로 선발 출전해 3타수 2안타 1볼넷 1삼진 1타점 2득점을 기록했다. 17일 에인절스전에서 4타수 무안타로 아쉬움을 남겼던 김혜성은 이날 뛰어난 타격감과 빠른 발을 잘 살려 멀티 히트의 좋은 성과를 남겼다.

에인절스가 그레이슨 로드리게스를 선발로 세운 가운데, 김혜성은 첫 타석부터 안타와 타점을 만들며 기분 좋게 출발했다. 팀이 1-0으로 앞서던 2회초 2사 1, 3루에서 타석에 선 그는 2S의 불리한 볼 카운트에서 몸쪽으로 떨어지는 80.6마일의 커브를 걷어 올렸다. 우익수 앞에 떨어지는 깨끗한 안타. 3루 주자 맥스 먼시가 홈을 밟았고, 1루 주자 돌튼 러싱도 3루까지 진루했다. 하지만 김혜성은 후속 타자 오타니 쇼헤이가 ABS 챌린지 결과 삼진으로 물러나면서 진루에는 실패했다.

ANAHEIM, CALIFORNIA - MAY 17: Hyeseong Kim #6 congratulates Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers after he scored on an RBI single hit by 2during the inning of a game at Angel Stadium of Anaheim on May 17, 2026 in Anaheim, California. Sean M. Haffey/Getty Images/AFP (Photo by Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

두 번째 타석에서 멀티 히트가 완성됐다. 2-0이 된 3회초 2사 1, 2루에서 타석에 선 김혜성은 1B2S의 불리한 카운트에서 가운데로 몰린 5구째 85.4마일 직구에 방망이를 돌렸다. 타구는 1, 2간으로 향했고, 에인절스 1루수가 2루로 송구하려다 베이스를 커버하러 들어온 로드리게스에게 건넸지만, 김혜성의 발이 좀 더 빨라 내야 안타로 연결됐다. 오타니의 2타점 적시타 때 3루까지 진루한 김혜성은 앤디 파헤스의 적시타 때 홈을 밟아 득점도 올렸다.

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6회초 선두 타자로 나서 헛스윙 삼진으로 물러난 김혜성은 9회초 선두 타자로 나서 볼넷을 골라 출루했고, 오타니의 안타와 파헤스의 진루타로 3루까지 간 뒤 카일 터커의 적시타 때 다시 홈을 밟는 데 성공했다.

Los Angeles Dodgers pitcher Roki Sasaki (11) throws to a Los Angeles Angels batter during the first inning of a baseball game, Sunday, May 17, 2026, in Anaheim, Calif. (AP Photo/Jessie Alcheh)

다저스는 이날 에인절스를 10대1로 대파했다. 앞선 7차례 등판에서 단 1승(3패)에 그쳤던 선발 투수 사사키 로키가 이날 7이닝 4안타(1홈런) 무4사구 8탈삼진 1실점의 퀄리티스타트 플러스(선발 7이닝 이상, 3자책점 이하)의 시즌 최고의 투구를 펼치며 승리에 일조했고, 타선 역시 4회초 5득점, 9회초 3득점 빅이닝을 잇달아 만들면서 힘을 보탰다. 앞선 두 경기에서 에인절스를 모두 제압했던 다저스는 이날마저 승리하면서 지역 더비전을 스윕하는 데 성공했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com