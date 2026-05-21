'와' 222경기 만에 400만 관중 돌파… 종전 기록 8경기 앞당긴 '새역사' 열었다

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 잠실구장 11경기 연속 매진을 기록한 두산 베어스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.09/

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[스포츠조선 이종서 기자] KBO리그가 다시 한 번 역대급 흥행을 증명했다.

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2026 KBO 리그가 또 하나의 흥행 대기록을 작성다. 역대 최소 경기인 222경기 만에 400만 관중을 돌파하며 멈추지 않는 흥행 질주를 이어가고 있다.

KBO는 21일 전국 5개 구장에서 열린 정규시즌 경기에 총 6만 8838명의 관중이 입장했다. 누적 관중 수는 단숨에 403만 5771명을 기록하며 400만 관중 고지를 넘어섰다. 평균 관중은 1만 8179명을 기록했다.

이번 400만 관중 돌파는 개막 이후 단 222경기 만에 이뤄냈다. 지난 5월 7일 300만 관중을 돌파한 지 14일 만이다.

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KBO리그 역사상 가장 빠른 속도다. 종전 최소 경기 400만 관중 돌파 기록은 지난해 230경기였다. 불과 1년 만에 이 기록을 무려 8경기나 앞당겼다.

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대기록이 작성된 21일 궂은 날씨에도 야구 열기는 뜨거웠다. 대전 한화생명볼파크에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기에는 1만 7000명의 관중이 들어차면서 20번째 매진을 기록했다.

'제2구장'인 포항야구장에서 열린 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 맞대결 역시 1만 2120석이 모두 팔려나갔다.

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잠실구장에서 열린 NC 다이노스와 두산 베어스의 경기에는 1만 6593명이 입장했고, 광주 기아챔피언스필드에서 맞붙은 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 경기에도 1만 5082명이 모였다. 고척스카이돔에서 열린 SSG 랜더스와 키움 히어로즈의 경기에도 8043명이 찾아오며, 5개 구장 합계 약 7만 명에 육박하는 관중을 기록했다.

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구단별로는 삼성이 54만 6949명의 팬을 불러모아 홈 관중 1위를 기록하고 있다. LG가 54만 4560명으로 나란히 50만 관중을 넘어섰다. 뒤이어 두산이 49만 3175명, SSG가 40만 9136명으로 총 4개 구단이 40만 관중을 넘겼다.

KT는 지난해 동기간 대비 30% 증가한 33만 4634명의 관중을 기록해 가장 높은 관중 증가율을 기록했다. 키움도 지난해 대비 13% 오른 30만 6544명으로 가파른 관중 상승세를 보이는 중이다.

평균 관중은 LG가 2만 3677명으로 1위를 기록했다. 삼성이 2만 2790명으로 2위를 기록했고, 이어 두산이 2만 2417명, 롯데가 2만 660명으로 4개 구단이 2만명이 넘는 평균 관중을 기록하고 있다.

매진 세례도 이어지고 있다. 총 222경기 중 약 59%에 달하는 130경기가 매진됐다. LG와 한화가 나란히 20회로 가장 많은 만원관중을 기록했다. 한화가 99.8%로 가장 높은 좌석 점유율을 기록했고, LG가 99.7%로 뒤를 쫓았다. 삼성이 99.0%, 두산이 94.4%로 뒤를 이었다.

지난해 1231만 2519명으로 역대 최다 관중 신기록, 2년 연속 천만 관중 달성에 성공한 KBO 리그는 올해도 빠른 속도로 관중 동원을 하고 있다. 앞선 100만 관중 돌파부터 이번 400만 관중 돌파까지 한 번도 빠짐 없이 역대 최소 경기 기록을 갈아치우는 중이다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com