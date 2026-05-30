7번 타순 조정이 '신의 한수'였나…디아즈, 동점 솔로포 쾅! 시즌 7호 [대구 포커스]

대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 삼성 라이온즈의 외국인 거포 르윈 디아즈가 사령탑의 따뜻한 배려에 즉각적인 동점 홈런포로 응답했다. 중심 타선의 중압감을 내려놓자마자 무시무시한 장타 본능이 다시 깨어났다.

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디아즈는 30일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산 베어스와의 홈경기에 7번 타자 겸 1루수로 선발 출전했다.

홈런포는 팀이 0-1로 뒤진 3회말에 터져 나왔다. 선두타자로 타석에 들어선 디아즈는 두산 선발 최승용과 끈질긴 풀카운트(3B2S) 접전을 벌였다. 최승용의 8구째 134㎞ 슬라이더를 그대로 잡아당겨 우측 담장을 시원하게 넘기는 비거리 115m짜리 대형 솔로 아치를 그렸다.

이 한 방으로 삼성은 경기 초반 빼앗겼던 흐름을 곧바로 동점으로 돌려세웠고, 디아즈 개인에게는 최근의 침묵을 깨부수는 소중한 시즌 7호 홈런이 됐다.

사진제공=삼성 라이온즈

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박진만 감독은 이날 경기를 앞두고 디아즈의 최근 타격 페이스 저하를 염려하며 타순 하향 조정을 발표한 바 있다. 박 감독은 "지금 페이스가 조금 떨어져 있는 것 같아서 부담감 있는 타순보다는 조금 하위 타순에서 편한 상황을 만들어주려 했다"라며 "중심 타자보다는 조금 하위 타순에서 타석에 임할 수 있게 조정을 했다"고 설명했었다. 최근 몇 경기 동안 본인 고유의 호쾌한 스윙을 수행하지 못하자 벤치에서 중압감을 덜어내 주기 위해 '7번 배치'라는 처방전을 내렸다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com