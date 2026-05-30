'또 날벼락인가 했는데...' 백승현 수술은 피했다. '어깨 미세손상'→한 달 이탈 전망. 신인투수 권우준 첫 1군 등록[잠실현장]

29일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기. 9회초 투구를 하던 백승현이 몸의 이상을 호소하고 있다. 백승현은 박시원과 교체됐다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.29/

29일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기. LG 백승현이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.29/

29일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기. 9회초 투구를 하던 백승현이 몸의 이상을 호소하고 있다. 백승현은 박시원과 교체됐다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.29/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]일단 안도의 한숨을 쉴 수 있게 됐다.

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공을 뿌리다 어깨 통증을 느껴 도중에 자진 강판했던 LG 트윈스 백승현이 검진 결과 다행히 큰 부상은 아닌 것으로 확인됐다.

LG 염경엽 감독은 30일 잠실에서 열리는 KIA 타이거즈전을 앞두고 전날 9회 공 2개를 던지고 갑자기 어깨 통증을 느껴 내려온 백승현의 검진 결과를 알렸다.

염 감독은 "어깨 앞쪽의 근육 미세 손상이다"라며 "한달 정도 걸리지 않을까 생각한다"라고 밝혔다.

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백승현은 29일 잠실 KIA전서 12-2로 크게 앞선 9회초 경기를 마무리하기 위해 등판했다.

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선두 오선우와 승부를 펼쳤는데 1B에서 2구째 146㎞의 직구를 던진뒤 갑자기 통증을 느낀 듯 주저 앉았다.

결국 코치와 트레이너가 나가 상태를 확인했고, 결국 교체가 결정됐다. 박시원이 빠르게 몸을 풀고 나와 경기를 끝냈다. LG구단측은 "오른쪽 어깨 통증으로 병원 검진 예정이다. 다만 주말이라 언제 정밀 검진을 할 수 있을지는 모르는 상황"이라고 설명했었다. 다행히 검진을 받았고 결과는 우측 삼각근 미세손상.

29일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기. 9회초 투구를 하던 백승현이 몸의 이상을 호소하고 있다. 백승현은 박시원과 교체됐다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.29/

22일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. LG 백승현이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.22/

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백승현은 야수에서 투수로 전향한 케이스다. 2015년 2차 3라운드 30순위로 LG에 압단할 땐 '제2의 오지환'이 될 것으로 기대를 모았다. 하지만 타격에서 아쉬움이 컸고, 성장을 위해 떠난 호주리그에서 예상외의 재능을 확인했다. 당시 투수가 없어 마운드에 올라 던진 공이 150㎞를 넘기면서 화제를 모은 것.

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결국 백승현은 2021년 투수로 전향을 선택. 2023년이 생애 최고의 시즌이었다. 그해 필승조로 활약하며 42경기, 2승 3세이브 11홀드를 기록했다. 40이닝을 던지며 평균자책점 1.58을 기록했다.

투수로 확실히 자리를 잡은 듯 보였지만 이후 그때의 퍼포먼스를 보여주지 못하고 있다. 2024년은 26⅔이닝, 평균자책점 9.11에 그쳤고, 지난해는 33경기, 30이닝, 평균자책점 3.90을 기록했다.

올시즌도 부상이 발목을 잡고 있다. 지난달에 이미 부상으로 이탈해 한 달 이상 쉬었는데, 올라오자 마자 다시 부상을 만났다. 6경기에서 5⅓이닝, 평균자책점 11.81에 그쳤다.

염 감독은 백승현의 부상이 크지 않은 것에 다행으로 여기면서도 "더이상 부상 선수가 안나오면 좋겠다. 올시즌은 유독 부상 선수가 더 많은 것 같다"며 안타까움을 드러냈다.

LG는 이날 백승현을 1군 엔트리에서 제외하며 올해 고졸 신인투수 권우준을 콜업했다. 권우준은 제물포고를 졸업하고 올해 4라운드 38순위로 입단한 신인투수다. 퓨처스리그에서 15경기 12⅓이닝 1승 2홀드 평균자책점 10.95를 기록했다. 데뷔 첫 1군 등록이다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

22일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. LG 백승현이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.22/