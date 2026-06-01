'미리 보는 한국시리즈, 이번엔 인정하세요' 3연승 LG, 4연승 KT 또 '대충돌'

31일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 주말 3연전 마지막 경기. LG가 KIA에 승리하며 시리즈 스윕승을 달성했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 LG 선수들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.31/

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[스포츠조선 김용 기자] 미리 보는 한국시리즈 아직 유효하네.

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KT 위즈 이강철 감독은 지난 4월 말 열린 LG 트윈스와의 3연전을 앞두고 "미리 보는 한국시리즈 아니냐"는 말에 손사래를 쳤다.

당시 KT가 LG에 반 경기 차 앞선 1위였다. KT는 공교롭게도 개막 2연전을 LG와 했는데, 잠실에서 LG를 모두 격파하며 '슬로 스타터' 이미지를 완전히 벗어던지고 승승장구하고 있었다. 하지만 디펜딩 챔피언 LG도 금세 살아나 KT와 어깨를 나란히 하고 있었다. 이 감독은 "아직 순위 얘기를 하기에는 시점이 이르다"고 겸손한 표현을 했다.

이 감독 말대로 당시에는 25경기를 치른 시점이었다. 미래를 평가하기는 빠르기는 했다. 하지만 왜 미리 보는 한국시리즈 얘기가 나왔느냐면, 개막 전부터 두 팀의 전력이 가장 탄탄한 것으로 평가받았고 강력한 우승 후보로 지목을 받았기 때문이다.

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그리고 1달이 넘는 시간이 흘렀다. 이제 6월이다. LG와 KT가 또 맞붙는다. 이번에도 수원에서의 주중 3연전. 이번에는 LG가 KT에 반 경기차 앞서있다. 1위 다툼을 벌이는 건 같다. 3위에 당시에는 SSG 랜더스가 있었지만, 지금은 삼성이 올라와 3강 체제를 형성하고 있다는 게 달라졌을 뿐.

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두 팀 모두 부상병들이 속출했다. LG는 마무리 유영찬이 이탈했고, 문보경도 없다. 문성주는 언제 내려갔는지 기억이 가물가물해질 정도다. KT는 주포 안현민이 햄스트링 부상으로 이탈해 이제 복귀를 준비하고 있다. 소형준도 빠져있다. 두 팀 모두 어려운 시기 잘 버티고 있었다고 봐야 한다.

그러면서도 1, 2위 싸움을 하고 있으니 두 팀의 실력은 이제 인정해야 한다. 다시 보는 예비 한국시리즈라고 해도 과언이 아닌 매치업이다. 올해 KBO리그는 3연승, 3연패에 순위가 확 바뀐다. 언제 어디로 튈지 모른다. 실제 LG는 지난 주말 잘 나가던 KIA 타이거즈 3연전을 싹쓸이하고 분위기가 완전히 올라섰다. KT도 최하위 키움 히어로즈를 만나 3연전 스윕에 4연승이다.

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이번 3연전이 과연 양팀의 선두 싸움 향방을 어떻게 바꿀 것인가. 시작도 전부터 흥미롭다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com