'토종 1위' 롯데 나균안, 류현진 보다 WAR 높은데 패가 더 많다니→하필 다음 상대 '롯데전 무패' 투수다

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 롯데 선발투수 나균안이 역투하고 있다.. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 6회 실점 위기를 넘긴 롯데 선발 나균안이 환호하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 우완 에이스 나균안이 올해 승운이 없다. 대체선수대비승리기여도(WAR) 토종 1위인데 패배가 더 많다. 다음 상대는 하필 KIA 타이거즈 외국인 에이스 네일이다.

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나균안과 네일은 2일 광주 KIA챔피언스필드에서 열리는 롯데와 KIA의 맞대결에 선발 격돌한다.

나균안은 올 시즌 리그 정상급 우완투수로 거듭났다.

10경기 57⅓이닝 2승 5패 평균자책점 3.45를 기록했다. WAR은 벌써 1.73을 쌓았다. 리그 7위이자 국내 투수 중 1등이다. 토종 2위는 한화 류현진(1.71)이다. 풀타임 4.78 페이스다.

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그런데 승률이 5할도 안 된다는 점이 아이러니하다. 류현진은 벌써 시즌 6승(2패)을 수확했다.

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문제는 득점 지원이다. 나균안 선발 등판 시 9이닝 당 4.6점을 지원 받았다. 규정이닝을 채운 투수 22명 중 13위에 해당한다. 류현진은 7.5점을 지원 받았다.

또 강적이 기다린다.

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네일은 2026시즌 11경기 63⅓이닝 2승 4패 평균자책점 3.84를 기록했다. 네일의 WAR은 1.77로 나균안을 근소하게 앞선다. 전체 6위다.

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네일 역시 이닝과 평균자책점에 비해 선발승이 부족한 편이다. 네일은 득점 지원이 4.5점이다. 나균안 보다도 낮다.

27일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 5회말 김호령의 호수비에 감사함을 나타내고 있는 KIA 네일. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.27/

결국 팽팽한 투수전 양상으로 흐를 전망이다. 나균안과 네일 모두 퀄리티스타트급 호투가 예상된다. 불펜 싸움에서 승부가 갈리거나 사소한 실책 내지는 홈런 한 방에 희비가 교차할 가능성이 높다.

나균안은 올해 KIA전 벌써 두 차례나 등판했다. 4월 26일 6이닝 2실점(5대5 무승부), 5월 8일 6⅓이닝 3실점(2대8 패, 패전)으로 잘 던졌다.

네일은 5월 9일 롯데전 6이닝 1실점(3대1 승) 승패 없이 물러났다.

네일은 통산 롯데전 매우 강했다. 패전이 한 차례도 없다. 8경기 3승 무패 평균자책점 1.69를 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com