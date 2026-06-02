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박승규 동점 스리런→김성윤 역전타, '약속의 8회' 짜릿한 역전드라마...삼성, NC전 7전 전승[대구리뷰]

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박승규 동점 스리런→김성윤 역전타, '약속의 8회' 짜릿한 역전드라마...삼성, NC전 7전 전승[대구리뷰]

[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 '약속의 8회' 드라마 같은 역전극으로 NC 다이노스전 전승행진을 이어갔다.

다 진 경기를 경기 막판 타선 집중력으로 뒤집었다.

삼성은 2일 대구 라이온즈파크에서 열린 NC와의 주중 첫 경기에서 선발 후라도가 무너졌음에도, 타선 집중력으로 박승규의 동점홈런과 김성윤의 역전타에 힘입어 8대7 케네디스코어로 승리했다. 올시즌 NC전 7전 전승.

삼성은 4-7로 패색이 짙었던 8회말 열혈 홈팬들의 엘도라도 떼창이 울려퍼지는 가운데 '약속의 8회'를 완성했다.

선두 디아즈의 2루타와 전병우의 안타로 만든 1사 1,3루에 교체 출전한 박승규가 NC 필승조 임지민의 초구 129㎞ 슬라이더를 당겨 좌측 담장을 넘기는 동점 스리런포를 터트렸다. 라이온즈파크를 열광의 도가니로 몰아넣은 한방.

끝이 아니었다.

삼성은 2사후 교체 출전한 양우현이 풀카운트 승부 끝에 볼넷 출루 후 도루로 2사 2루를 만든 뒤 김성윤의 빗맞은 중전 적시타로 기어이 8-7 대역전 드라마를 완성했다.

박승규 동점 스리런→김성윤 역전타, '약속의 8회' 짜릿한 역전드라마...삼성, NC전 7전 전승[대구리뷰]

초중반 승부는 NC의 흐름이었다.

삼성전 전패를 끊기 위해 독기를 품고 나온 NC 타선은 짧은 스윙과 다채로운 벤치 작전으로 삼성 선발 아리엘 후라도를 집요하게 괴롭혔다.

후라도는 다이노스 타자들의 '잔매'에 거의 매 이닝 실점하며 시즌 최다 실점(7실점 5자책)을 하고 5⅓이닝 만에 9안타를 허용하고 물러났다. 올시즌 12경기 만에 최다 실점. 후라도가 한 경기 5자책 이상을 한 경기는 지난해 6월14일 수원 KT전 이후 1년 여 만이다. 후라도가 퀄리티스타트에 실패한 것은 지난달 21일 KT 위즈전(5⅔이닝 4실점 2자책) 이후 두번째.

NC는 1회초 톱타자 김주원의 선두타자 홈런으로 기선제압을 했다. 삼성이 1회 김성윤의 솔로홈런으로 응수하며 1-1.

NC는 3회초 8번 김형준에 볼넷과 이날 콜업된 9번 오장한의 우전 안타, 김주원의 내야안타로 무사 만루에서 이우성의 병살타 때 3루주자가 홈을 밟아 균형을 깼다.

NC는 3회 박건우 권희동의 안타로 만든 1사 1,3루에서 서호철의 땅볼 때 추가점을 올렸다. 이어진 2사 2루에서 김형준이 친 직선타구를 좌익수 구자욱이 판단미스로 적시타가 되며 4-1로 달아났다. 5회에는 1사 후 이우성의 안타에 이은 박민우의 우익선상 적시 2루타로 5-1.

박승규 동점 스리런→김성윤 역전타, '약속의 8회' 짜릿한 역전드라마...삼성, NC전 7전 전승[대구리뷰]
박승규 동점 스리런→김성윤 역전타, '약속의 8회' 짜릿한 역전드라마...삼성, NC전 7전 전승[대구리뷰]

삼성은 5회말 선두 이재현의 솔로홈런에 이어 2사 1,2루에서 터진 디아즈의 적시타로 3-5로 추격했다.

하지만 NC는 6회 상대 실책과 볼넷으로 만든 1사 1,2루에서 오장한과 이우성의 적시타로 다시 7-3으로 달아났다. 삼성은 6회 김지찬의 적시타로 3점 차를 만든 뒤 8회 NC 필승조를 공략해 기분 좋은 주중 첫 경기 승리를 만들어냈다.

NC는 9회 2사 후 데이비슨의 안타와 대주자 최정원의 과감한 2루 도루로 마지막 찬스를 만들었지만, 후속타 불발로 아쉬운 역전패를 당했다.

7회 등판한 장찬희는 2이닝을 2안타 무실점으로 막고 시즌 4승째. 9회 등판한 김재윤은 1점 차 리드를 지키고 시즌 13세이브째를 거두며 구원 선두를 굳게 지켰다. 결승타의 주인공 김성윤은 4타수3안타 2타점으로 활약했다. 전병우도 4타수2안타로 하위타선을 이끌었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈

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