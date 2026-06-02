"소름돋는 동점홈런이었다" 사령탑도 놀란 '약속의 8회', 엘도라도 떼창에는 뭔가 특별함이 있다

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]이보다 더 짜릿한 승리는 없다.

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사령탑의 소감에도 뚝뚝 묻어났다.

삼성이 '약속의 8회' 대거 4득점으로 극적인 역전승을 거두며 NC전 7전 전승을 달렸다.

삼성은 2일 대구 라이온즈파크에서 열린 NC와의 주중 첫 경기에서 선발 후라도가 무너졌음에도, 타선 집중력으로 박승규의 동점홈런과 김성윤의 역전타에 힘입어 8대7 케네디스코어로 승리했다. 올시즌 NC전 7전 전승.

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삼성은 4-7로 패색이 짙었던 8회말 열혈 홈팬들의 엘도라도 떼창이 울려퍼지는 가운데 '약속의 8회'를 완성했다.

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선두 디아즈의 2루타와 전병우의 안타로 만든 1사 1,3루에 교체 출전한 박승규가 NC 필승조 임지민의 초구 129㎞ 슬라이더를 당겨 좌측 담장을 넘기는 동점 스리런포를 터트렸다. 라이온즈파크를 열광의 도가니로 몰아넣은 한방.

끝이 아니었다.

삼성은 2사후 교체 출전한 양우현이 풀카운트 승부 끝에 볼넷 출루 후 도루로 2사 2루를 만든 뒤 김성윤의 빗맞은 중전 적시타로 기어이 8-7 대역전 드라마를 완성했다.

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삼성 박진만 감독은 경기 후 "소름 돋는 박승규의 동점홈런에 이어 김성윤의 역전타까지, 팬들에게 선수들이 좋은 선물을 한 것 같다"며 팬들과 함께 기뻐했다. 그는 "경기 중반까지 계속 점수를 내주면서 분위기가 처질 수도 있었지만, 선수들이 끝까지 포기하지 않고 파이팅을 보여준 덕분에 승리할 수 있었다"고 선수들의 투지를 높게 평가했다.

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이어 "장찬희가 7,8회 2이닝을 잘 막아주면서 추격할 수 있는 발판을 마련해줬고, 김재윤도 깔끔하게 경기를 마무리했다"며 투수들의 노고 치하도 잊지 않았다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com