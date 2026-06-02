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"소름돋는 동점홈런이었다" 사령탑도 놀란 '약속의 8회', 엘도라도 떼창에는 뭔가 특별함이 있다

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"소름돋는 동점홈런이었다" 사령탑도 놀란 '약속의 8회', 엘도라도 떼창에는 뭔가 특별함이 있다

[대구=스포츠조선 정현석 기자]이보다 더 짜릿한 승리는 없다.

사령탑의 소감에도 뚝뚝 묻어났다.

삼성이 '약속의 8회' 대거 4득점으로 극적인 역전승을 거두며 NC전 7전 전승을 달렸다.

삼성은 2일 대구 라이온즈파크에서 열린 NC와의 주중 첫 경기에서 선발 후라도가 무너졌음에도, 타선 집중력으로 박승규의 동점홈런과 김성윤의 역전타에 힘입어 8대7 케네디스코어로 승리했다. 올시즌 NC전 7전 전승.

삼성은 4-7로 패색이 짙었던 8회말 열혈 홈팬들의 엘도라도 떼창이 울려퍼지는 가운데 '약속의 8회'를 완성했다.

선두 디아즈의 2루타와 전병우의 안타로 만든 1사 1,3루에 교체 출전한 박승규가 NC 필승조 임지민의 초구 129㎞ 슬라이더를 당겨 좌측 담장을 넘기는 동점 스리런포를 터트렸다. 라이온즈파크를 열광의 도가니로 몰아넣은 한방.

"소름돋는 동점홈런이었다" 사령탑도 놀란 '약속의 8회', 엘도라도 떼창에는 뭔가 특별함이 있다
"소름돋는 동점홈런이었다" 사령탑도 놀란 '약속의 8회', 엘도라도 떼창에는 뭔가 특별함이 있다

끝이 아니었다.

삼성은 2사후 교체 출전한 양우현이 풀카운트 승부 끝에 볼넷 출루 후 도루로 2사 2루를 만든 뒤 김성윤의 빗맞은 중전 적시타로 기어이 8-7 대역전 드라마를 완성했다.

삼성 박진만 감독은 경기 후 "소름 돋는 박승규의 동점홈런에 이어 김성윤의 역전타까지, 팬들에게 선수들이 좋은 선물을 한 것 같다"며 팬들과 함께 기뻐했다. 그는 "경기 중반까지 계속 점수를 내주면서 분위기가 처질 수도 있었지만, 선수들이 끝까지 포기하지 않고 파이팅을 보여준 덕분에 승리할 수 있었다"고 선수들의 투지를 높게 평가했다.

이어 "장찬희가 7,8회 2이닝을 잘 막아주면서 추격할 수 있는 발판을 마련해줬고, 김재윤도 깔끔하게 경기를 마무리했다"며 투수들의 노고 치하도 잊지 않았다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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