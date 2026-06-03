'20억 FA' KIA 김범수, 볼볼볼볼볼볼볼 급격 난조 → 세 타자 만에 스트라이크 던졌다 [광주 현장]

사진제공=KIA타이거즈

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈 구원투수 김범수가 마운드에서 한동안 영점을 잡지 못했다. 올라가자마자 볼을 7개만 던졌다. 밀어내기로 실점을 한 뒤에 제구력이 돌아왔다.

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김범수는 3일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 롯데 자이언츠와 경기 3-5 로 뒤진 1사 1, 2루에 구원 등판했다. 김범수는 1점을 주고 뒤늦게나마 컨트롤을 되찾았다. 하지만 KIA는 더 힘을 내지 못하고 3대8로 졌다.

한재승이 김세민에게 초구 볼을 던지자 KIA는 김범수로 투수를 교체했다.

김범수는 2026 시즌을 앞두고 KIA가 3년 총액 20억원에 계약한 필승 요원.

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하지만 김범수는 등판 직후 크게 애를 먹었다. 스트라이크존을 자꾸 빗나갔다.

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김세민에게 연속 볼 3개를 던졌다. 볼넷으로 내보냈다.

1사 만루에서도 김범수는 흔들렸다. 황성빈을 스트레이트 볼넷으로 내보냈다. 볼을 7개만 던지면서 허망하게 1점을 헌납했다. 3-6으로 롯데가 멀어졌다.

사진제공=KIA타이거즈

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결국 코칭스태프가 마운드에 방문했다. 교체는 아니었다. 김범수는 가까스로 감각을 되찾았다.

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고승민에게 던진 초구가 비로소 스트라이크로 들어갔다. 김범수는 고승민에게 삼진을 빼앗았다.

2사 만루에서는 수비 도움도 받았다.

레이예스에게 비교적 빠른 타구를 맞았다. 1-2간을 꿰뚫는 듯했지만 1루수 아데를린이 몸을 날렸다. 레이예스를 1루 땅볼로 막아내면서 실점을 최소화했다.

다만 KIA 타선은 이후 1점도 더 내지 못했다. KIA는 오히려 9회초 2점을 더 빼앗기고 주저앉았다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com