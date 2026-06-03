3연패 탈출! 김태형 롯데 감독 "내일 경기도 철저히 준비하겠다" [광주 현장]

사진제공=롯데 자이언츠

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 3연패를 끊었다. 분위기 쇄신을 위해 1군 엔트리를 6명이나 교체했는데 일단은 약효가 나타났다.

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롯데는 3일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 경기에서 8대3으로 승리했다.

이날 롯데는 주장 전준우를 비롯해 베테랑 포수 유강남과 구원투수 정철원, 거포 유망주 김동현을 말소했다. 김상진 코치와 백용환 코치도 2군으로 보냈다.

김태형 롯데 감독은 "코칭스태프가 뭔 잘못이 있겠나. 이대로 가기보다는 변화를 줘서 분위기나 이런 부분들을 생각해서 결정했다. 고참 선수들도 지금 경기 안 나가면서 컨디션도 안 좋다. 열흘 정도 재충전 기간을 줬다"고 설명했다.

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선발투수 김진욱이 6이닝 3실점 호투했다. 이어 나온 박정민 김원중 현도훈이 각각 1이닝 무실점을 기록했다.

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황성빈이 5타수 3안타 2타점을 기록했다. 이날 콜업된 조세진은 바로 선발 좌익수로 출전해 데뷔 첫 홈런까지 기록했다.

경기 후 김 감독은 "선발 투수 김진욱이 효율적인 투구로 퀄리티스타트 피칭을 보여주어 오늘 경기 승리의 발판을 마련할 수 있었다. 이어 나온 불펜 투수들도 자기 몫을 다해주었다"고 칭찬했다.

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이어서 "경기 초반 황성빈을 포함해 야수들의 집중력으로 선취점을 뽑아 경기를 리드할 수 있었고, 경기 중반과 후반 필요할 때 추가점을 올린 덕분에 오늘 경기 승기를 잡을 수 있었다"고 돌아봤다.

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4일 이기면 위닝시리즈다.

김 감독은 "주중 원정 경기임에도 관중석을 가득 메워주신 팬 분들께 진심으로 감사드린다. 내일 경기도 철저히 준비해서 주중 시리즈 잘 마무리하겠다"고 다짐했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com