"박영현 피홈런? 괜찮아!" LG 맹추격에 '진땀' 흘린 강철매직, '애제자' 마무리부터 챙겼다 [수원승장]

KT 박영현. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.28/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전. 5대4로 승리한 KT 이강철 감독이 마무리 박영현을 환영하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.5/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "박영현? 홈런 맞았지만 괜찮다. 잘 마무리지었다."

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이강철 KT 위즈 감독이 1점차 신승을 만끽했다.

KT는 3일 수원KT위즈파크에서 열린 LG 트윈스전에서 7대6, 1점차 진땀승을 거뒀다.

KT로선 자칫 방심했다가 제대로 찔릴 뻔한 경기였다. KT는 이날 LG 선발 이정용을 상대로 1~3회 일찌감치 6점을 따내며 6-0으로 앞섰다. LG 역시 주전 선수들을 5회부터 일찌감치 빼며 휴식을 줬다.

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그런데 경기 막판 분위기가 묘하게 돌아갔다. 무실점으로 쾌투하던 고영표가 7회초 2사 1루에서 LG 이재원에게 투런포를 허용했다.

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이때까지만 해도 괜찮았다. 8회초가 더 문제였다. KT는 고영표가 7이닝 2실점 투구수 100개로 이날 경기를 마무리짓고, 8회에는 김민수를 올렸다.

하지만 김민수는 1사 후 구본혁 천성호에게 연속 안타를 허용한데 이어 문정빈에게 우중간 2루타까지 허용했다. 이어진 1사 2,3루에서 이영빈의 유격수 땅볼 때 천성호까지 홈을 밟아 KT는 6-4, 2점차까지 쫓겼다.

사진제공=KT 위즈

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이강철 감독은 박영현 조기 투입이란 결단을 내렸다. 박영현은 LG 송찬의의 파울 홈런에 움찔하긴 했지만, 8구까지 가는 풀카운트 승부 끝에 중견수 뜬공으로 잘 처리했다.

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그리고 KT가 8회말 귀중한 1점을 따냈다. 2사 후 최원준이 안타로 출루했고, 다음 타자 김현수도 우중간 안타를 쳤다. 최원준은 한달음에 3루까지 내달렸다. LG 중견수 최현종이 살짝 볼을 떨어뜨리기만 했어도 홈으로 달릴 기세로 3루 리드폭을 넓혔다.

그리고 LG 2루수 이영빈이 공을 전달받아 잠시 집중력이 흐트러진 사이 기어코 최원준은 단숨에 홈까지 내달렸다. 아슬아슬하게 세이프, 말 그대로 귀중한 1점이었다.

KT는 박영현이 9회초 2사 2루에서 LG 오스틴에게 2점 홈런을 허용, 7-6 1점차까지 쫓겼다. 하지만 구본혁을 잡아내며 경기를 마무리지었다.

경기 후 이강철 감독은 "선발 고영표가 2경기 연속 좋은 투구를 하며 승리의 발판을 마련했다"면서 "박영현도 홈런은 맞았지만 잘 마무리했다"라고 두 투수를 각별하게 챙겼다.

29일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 4회말 무사 1루 KT 최원준이 2루를 훔치고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.29/

이어 "타선에서는 1회 힐리어드의 선취 타점과 김민혁의 추가 타점, 상대 폭투로 3점을 뽑은데 이어 추가 3득점이 나오며 초반 분위기를 가져왔다. 이후 상대 추격과 추가 득점이 안나오면서 타이트한 경기를 했는데, 8회 최원준이 센스있는 주루 플레이로 추가 득점을 하며 승기를 가져왔다"고 돌아봤다.

이젠 제법 더워진 날씨, 이날 수원은 1만8700장의 티켓이 매진됐다. 올해 11번째 매진이다. 이강철 감독은 "선수들 수고 많았고, 열성적으로 응원해주신 팬들에게 감사드린다"고 강조했다.

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com