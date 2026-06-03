감격의 13연패 탈출, 팀 살린 캡틴은 울어버렸다 "X팔려서 안 울려고 했는데" [인천 현장]

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 키움의 경기. SSG가 9회말 오태곤의 끝내기 희생플라이로 키움에 승리했다. 경기 종료 후 승리 인터뷰 도중 눈물을 흘리고 있는 오태곤. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.03/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] "X팔려서 안 울려고 했는데, 저도 모르게 많이 힘들었나봐요."

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SSG 랜더스 캡틴 오태곤이 팀을 14연패 위기에서 탈출시켰다.

오태곤은 3일 인천SSG랜더스필드에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에서 9회말 1사 만루 끝내기 찬스, 상대 투수 조영건으로부터 결승 희생플라이 타점을 뽑아냈다.

5대4 승리. 이 승리로 SSG는 길고 길었던 13연패 늪에서 탈출했다. 시즌 초반 1위 싸움을 하던 팀이 바닥까지 떨어졌는데, 기어이 길었던 연패를 끊어냈다.

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연패가 이렇게 긴 데, 아무리 1사 만루 찬스였다고 해도 긴장됐을 상황. 하지만 '끝내기의 사나이' 오태곤에게는 큰 문제가 아니었다. 오태곤은 이날 타점으로 개인 통산 8번째 끝내기 타점을 만들어냈다.

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오태곤은 김광현의 어깨 수술 이탈로 인해 올시즌 팀의 주장 역할을 맡게 됐다. 하지만 자신이 주장으로 있는 가운데, 팀이 믿기 힘든 연패에 빠져버리니 스트레스가 이만저만이 아니었다. 연패 과정 속이 뒤집어지는 증상으로 경기에 나서지 못하기도 했다.

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 키움의 경기. 9회말 SSG 오태곤이 끝내기 희생플라이 타구를 날렸다. 승리가 확정되자 환호하는 오태곤. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.03/

오태곤은 경기 후 인터뷰 도중 눈물도 쏟아냈다. 그는 "울면 X팔릴 것 같아서 참으려 했다. 그런데 나도 모르게 많이 힘들었었나 보다. 야구를 하며 운 적이 없다. 민망하다"고 말하며 "데뷔 후 여러 팀을 거치며 연패도 해봤지만, 그 때는 몇 연패였는지 기억도 안 난다. 이렇게 힘들지는 않았다. 또 그 때는 어렸다. 연패의 무게감을 몰랐다. 주장이 되고, 고참이 되니 너무 힘들더라. '왜 내가 주장일 때 이런 일이 생기나' 하니 너무 힘들었다. 감독님도 힘드시고, 프런트분들도 마찬가지고 우리 모두 너무 힘든 시간이었다"며 다시 한 번 눈물을 글썽였다.

사진=김용 기자

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오태곤은 "정말 야구를 하며 처음 겪어보는 일이라, 뭐라고 말씀드려야 할지도 모르겠다. 그저 연패를 끊어 다행이라는 생각만 하고 있다. 원래 타석에 들어갈 때 긴장을 하는 편인데, 오늘 마지막 타석은 긴장도 안 되더라. 무조건, 어떻게든 끝낸다는 생각만 했다. 안타고 뭐고, 타구가 외야로 날아가는 걸 보며 '아, 끝났다' 이 생각만 했다"고 설명했다.

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오태곤은 "13연패를 해보니, 안 될 때는 뭘 해도 안 되더라. 투타 밸런스가 무너져 버렸다. 오늘 경기로 전환점이 될 거라 생각한다. 연패 과정에도 미팅을 자주하며 즐겁게 하자고 했었다. 아직 많은 경기가 남았다. 연패를 해보니 느껴지는 게, 우리가 강팀이 되려면 어린 선수들이 빨리 올라와야 한다는 것이다. 그렇게 신-구 시너지 효과가 났으면 좋겠다. 좋은 경쟁을 했으면 한다"고 강조했다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com