'눈물 왈칵' 너무 오래 걸린 것 같습니다. 인터뷰 도중 눈물 흘린 캡틴, 13연패 탈출에 팬들도 울고 선수도 울고[인천현장]

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 키움의 경기. SSG가 9회말 오태곤의 끝내기 희생플라이로 키움에 승리했다. 경기 종료 후 승리 인터뷰 도중 눈물을 흘리고 있는 오태곤. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.03/

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 키움의 경기. SSG가 9회말 오태곤의 끝내기 희생플라이로 키움에 승리했다. 경기 종료 후 승리 인터뷰 도중 눈물을 흘리고 있는 오태곤. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.03/

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[인천=스포츠조선 송정헌 기자] SSG 랜더스가 드디어 지긋지긋했던 13연패의 늪에서 탈출했다.

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 키움의 경기. SSG가 9회말 오태곤의 끝내기 희생플라이로 키움에 5대 4로 승리했다. 키움에 역전승을 거둔 SSG는 지긋지긋했던 13연패에서 탈출했다.

연패 탈출은 쉽지 않았다. 1회말 최정이 키움 선발 로젠버그를 상대로 선제 솔로홈런을 날렸으나 SSG는 2회초 곧바로 역전을 내줬다. SSG 선발 백승건은 1회를 무실점으로 마쳤으나 2회초 연속 볼넷으로 무사 1, 2루를 내주고 강판 당했다.

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이어 마운드에 오른 최용준이 서건창에게 역전 2타점 3루타를 맞았다. 2사 3루에서 키움 히우라에게 투런홈런까지 허용했다. 1-4 키움의 리드.

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SSG는 6회말 박성한 안타 후 오태곤의 평범했던 내야땅볼 타구가 내야 잔디 끝부분에 맞고 외야로 빠져나가며 행운의 안타가 됐다. 이후 최정이 1타점 희생플라이로 한 점을 따라붙었다.

SSG는 끝까지 승부를 포기하지 않았다. 8회말 선두타자 오태곤이 안타를 치고 출루했다. 최정 투수 앞 땅볼로 1사 2루에서 에레디아가 키움 박지성의 6구 120km 체인지업을 걷어올려 좌익수 뒤 125m 대형 동점 투런홈런을 날렸다.

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에레디아는 타격 후 홈런을 확신한듯 방망이를 힘차게 내던지며 답답했던 마음을 대신했다.

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막혔던 혈이 뚫리듯 SSG는 8회말 결국 승부를 원점으로 돌렸다.

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 키움의 경기. 9회말 SSG 오태곤이 끝내기 희생플라이 타구를 날렸다. 승리가 확정되자 환호하는 오태곤. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.03/

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 키움의 경기. 9회말 SSG 오태곤이 끝내기 희생플라이 타구를 날렸다. 승리가 확정되자 환호하는 오태곤. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.03/

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 키움의 경기. 9회말 SSG 오태곤이 끝내기 희생플라이 타구를 날렸다. 승리가 확정되자 환호하는 오태곤. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.03/

SSG는 9회초 조병현이 2사 만루 위기를 실점 없이 막아낸 후 9회말 천금같은 끝내기 찬스를 만들었다. 선두타자 전의산과 조형우의 안타로 무사 1, 2루. 정준재 희생번트로 1사 2, 3루에서 키움은 다음타자 박성한을 고의사구로 1루를 채웠다.

9회말 1사 만루, 끝내기 찬스에 타석에 나선 SSG 캡틴 오태곤.

오태곤은 키움 조영건의 초구 147km 직구를 타격에 큼지막한 타구를 만들었다. 중견수가 잡았으나 3루주자 홍대인이 득점하며 짜릿한 역전승의 마침표를 찍었다.

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 키움의 경기. 9회말 SSG 오태곤이 끝내기 희생플라이 타구를 날렸다. 승리가 확정되자 환호하는 오태곤. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.03/

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 키움의 경기. 9회말 SSG 오태곤이 끝내기 희생플라이 타구를 날렸다. 승리가 확정되자 환호하는 오태곤. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.03/

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 키움의 경기. SSG가 9회말 오태곤의 끝내기 희생플라이로 키움에 승리했다. 경기 종료 후 이숭용 감독과 하이파이브를 나누고 있는 SSG 오태곤. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.03/

경기 종료 후 오태곤은 인터뷰 도중 눈물을 보였다. "너무 오래 걸린 것 같습니다. 기다려준 팬들에게 감사합니다"라고 말하며 벅찬 감정을 전했다.

오태곤은 인터뷰 도중 눈물을 흘렸다. 팬들도 오태곤을 연호하며 함께 눈물을 흘렸다. 극적으로 13연패에서 탈출한 SSG 선수들과 팬들은 오랜만에 홈구장 랜더스필드에서 승리의 기쁨을 만끽했다.

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 키움의 경기. SSG가 9회말 오태곤의 끝내기 희생플라이로 키움에 승리했다. 경기 종료 후 하이파이브를 나누고 있는 SSG 오태곤, 최정. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.03/

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 키움의 경기. SSG가 9회말 오태곤의 끝내기 희생플라이로 키움에 승리했다. 경기 종료 후 승리 인터뷰 도중 눈물을 흘리고 있는 오태곤. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.03/