'손아섭은 왜 쌍따봉?' 이런 시구는 처음이야~ 아이돌 부럽지 않은 젠슨 황 시구, 한국 야구 체험[잠실현장]

7일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 키움의 경기. 시구를 마치고 두산 선수들과 인사를 나누는 젠슨 황. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.07/

7일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 키움의 경기. 시구를 하고 있는 젠슨 황. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.07/

7일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 키움의 경기. 시구를 하고 있는 젠슨 황. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.07/

7일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 키움의 경기. 시구를 하고 있는 젠슨 황. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.07/

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[잠실=스포츠조선 송정헌 기자] 방한 중인 엔비디아 CEO 젠슨 황이 잠실야구장을 찾아 시구를 했다.

7일 잠실야구장에서 KBO리그 두산과 키움의 주말 3연전 마지막 경기가 열렸다. 경기는 키움이 두산에 4대 1로 승리하며 4연패에서 탈출했다. 두산은 아쉽게 패하며 4연승에서 멈췄다. 하지만, 경기보다 더 주목을 끌었던 시구 행사가 있었다. 이날 시구는 세계적인 기업 엔비디아 CEO 젠슨 황이 나섰다.

젠슨 황은 두산 베어스 유니폼을 입고 그라운드에 등장했다. 백넘버는 엔비디아 창립연도(1993년)를 상징하는 93번이었다. 두산 베어스 박정원 구단주는 시타를 맡았다. 박정원 구단주는 두산 창립 연도(1896년)을 의미하는 96번 두산 유니폼을 착용하고 사타에 나섰다.

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젠슨 황은 잠실야구장을 찾은 야구팬들에게 인사를 건넸다. 젠슨 황은 시구에 앞서 마운드 위에서 "GO 코리아"를 힘차게 외쳤다. "치맥보다 좋은 건 없다"라며 한국 야구와 치맥 문화를 부러워했다.

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야구팬들은 휴대폰 카메라를 들고 젠슨 황의 모습을 담기 바빴다. 젠슨 황이 그라운드에 등장하자 야구팬들은 환호성을 내질렀다. 걸그룹 아이돌 부럽지 않은 젠슨 황의 인기였다.

7일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 키움의 경기. 시구를 하고 있는 젠슨 황. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.07/

7일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 키움의 경기. 시구를 하고 있는 젠슨 황. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.07/

7일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 키움의 경기. 밝은 표정으로 시구, 시타를 마친 박정원 구단주, 젠슨 황. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.07/

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시구를 마친 젠슨 황은 잠실야구장 내야 관중석으로 이동해 야구를 관전했다. 1루 관중석에는 엔비디아 임직원 200여 명도 함께했다.

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젠슨황은 치킨과 맥주. 치맥과 함께 한국 야구 문화를 즐겼다. 야구팬들에게 맥주잔을 들고 건배 제의까지 했다. 3회를 마치고 열린 팬서비스, 댄스 타임에는 흥겨운 댄스까지 선보이며 한국 야구팬들을 즐겁게 했다.

7일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 키움의 경기. 야구팬들과 인사를 나누고 있는 젠슨 황. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.07/

7일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 키움의 경기. 야구팬들 앞에서 댄스를 선보이는 젠슨 황. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.07/

7일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 키움의 경기. 야구팬들 앞에서 댄스를 선보이는 젠슨 황. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.07/

4박 5일 일정으로 한국을 찾은 젠슨 황은 AI 공급망 조율과 로봇, 게임 산업 협력을 위한 광폭 행보를 이어갔다. 잠실야구장을 찾아 한국 야구의 열광적인 응원 문화까지 직접 느꼈다.

두산 베어스 선수들도 젠슨 황을 반겼다. 경기를 앞두고 시구 연습을 한 젠슨 황을 보기 위해 많은 선수들이 실내 연습장으로 향했다.

'젠슨 황을 개인적으로 좋아하는 것일까?' 두산 손아섭은 시구를 마친 젠슨 황을 향해 두 손 엄지를 치켜들며 그 누구보다 환영했다.