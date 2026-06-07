"상승세보다 끈기DNA 부활이 더 기뻐"…두산, 최근 10G '6승1무3패' 이유→"투지 폭발, 이제야 제모습 찾아가는 중"

사진제공=두산 베어스

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 두산 베어스의 상징과도 같은 '끈기 야구'가 마침내 깨어났다. KBO리그 최고 에이스로 꼽히는 안우진(키움 히어로즈)을 상대로 매서운 화력을 폭발시키며 두산 특유의 뒷심과 투지를 증명해 냈다.

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두산은 지난 주말 키움과의 3연전을 2승1패, 위닝시리즈로 만들었다. 7일은 아쉽게 1대4로 패했지만 5일과 6일 경기는 승리를 거머쥐었다. 특히 6일 상대 선발이 안우진이었을 때도 3이닝 만에 6실점으로 완벽하게 무너뜨리며 완승을 거뒀다. 7일 경기를 앞두고 만난 두산 김원형 감독은 최근 살아난 팀의 끈기와 전날 에이스 공략에 대해 만족감을 표하면서도 담담하게 선수들을 칭찬했다.

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김 감독 역시 경기 전에는 안우진을 조기 강판시킬 것이라곤 쉽게 예상하지 못했다. 김 감독은 "안우진이라는 투수는 KBO에서 외국인 투수를 포함하더라도 거의 톱클래스 선수"라고 높게 평가하며 "경기 전에는 그냥 안우진에게 5이닝 정도만 던지게 만들고 마운드에서 내려보낸 뒤, 경기 후반에 승부를 봤으면 좋겠다는 생각을 했었다"고 솔직하게 털어놨다.

그러나 두산 타선은 감독의 계산보다 훨씬 매서웠다. 1회부터 안우진을 압박하더니 3회에만 4실점을 안기며 대폭발했다. 김 감독은 "우리 타자들의 컨디션이 정말 좋았던 것 같다"라며 에이스를 무너뜨린 타자들의 집중력에 칭찬을 아끼지 않았다.

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김원형 감독은 최근 팀의 상승세와 두산 특유의 색깔이 살아난 점에 대해 젊은 선수들의 성장을 먼저 꼽았다. 우선 "사실 두산은 항상 마지막까지 끈기 있게 하는 그런 모습들을 가진 팀"이라며 "이 시점에 조금 경기력이 좋다고 해서 의도되고 그런 것은 아니다. 굳이 의도를 했다면 처음부터 잘하지 않았겠나"라고 웃었다.

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이어 시즌 초반의 부진과 최근의 반등을 젊은 선수들의 경험치와 연결 지었다. "야수나 투수나 대체적으로 젊은 선수들이 많다 보니 그런 경험들이 부족했던 것이 사실이다. 그로 인해 실수도 많이 나오고 생각보다 경기력이 잘 안 나왔다. 경기를 거듭하면서 선수들이 타석에서나 마운드에서 어느 정도 원하는 모습을 보여주고 있다. 초반보다 확실히 타석과 마운드에서 투지 있는 모습들을 보여준다."

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앞선 경기들에선 다소 오버페이스하려는 경향도 있었다고 진단했다. 김 감독은 "그라운드에서 잘하려고 하다 보면 때로는 본인이 가진 기량 이상을 보여주려다 역효과가 나기도 한다. 현재 내 모습이 이 정도면 딱 이 정도만 보여주면 되는데, 그 이상을 하려다 보니 안 나오는 모습들이 있었다. 이제야 제 모습을 찾아가고 있다"고 말했다.

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두산의 DNA에는 쉽게 포기하지 않는 지독한 '끈기'가 박혀 있다. 시즌 초반 경험 부족으로 흔들리던 젊은 곰들이 사령탑이 원하는 '투지'를 마운드와 타석에서 뿜어내기 시작했다는 점은 향후 두산의 행보에 가속도를 붙일 전망이다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com