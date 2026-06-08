좌익수→3루수→1루수 더블플레이? 김혜성이 직접 봤다

오클라호마시티 좌익수 잭 수윈스키가 알레한드로 오수나의 타구를 슬라이딩 캐치를 했으나 타구가 글러브속에 들어갔다가 튕겨져 나오고 있다. Milb.com 화면 캡쳐

오클라호마시티 3루수 노아 밀러가 좌익수 잭 수윈스키가 놓친 타구를 노바운드로 잡아내고 있다. Milb.com 화면 캡쳐

오클라호마시티 3루수 노아 밀러가 좌익수 잭 수윈스키가 놓친 공을 노바운드로 잡은 뒤 1루로 던져 1루주자까지 아웃시키고 있다. Milb.com 화면 캡쳐

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'2루수→유격수→1루수'나 '유격수→2루수→1루수'로 이어지는 병살 플레이는 쉽게 볼 수 있다.

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그런데 미국 마이너리그에서 좌익수→3루수→1루수로 이어지는 병살 플레이가 나왔다.

어떻게 하면 이런 병살이 나올 수 있을까.

현재 김혜성이 뛰고 있는 LA 다저스 산하 트리플A팀인 오클라호마시티 코메츠가 텍사스 레인저스 산하의 라운드락 익스프레스와의 홈경기에서 그런 기록을 만들어냈다.

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7회초 라운드락의 공격 때 일어난 일. 선두 트레버 호버의 솔로포로 3-5로 추격한 라운드락은 1사후 9번 호세 헤레라가 중전안타로 출루했다. 그리고 1번 알레한드로 오수나가 좌측으로 빗맞힌 타구를 쳤다.

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좌익수와 3루수 사이로 떨어지는 타구. 오클라호마시티의 좌익수 잭 수윈스키가 엉덩이로 미끄러지며 글러브로 잡는 듯했는데 공이 글러브를 맞고 크게 바운드됐다.

오클라호마시티 김혜성이 7회말 2타점 안타를 치고 있다. Milb.com 화면 캡쳐

그런데 그 공을 3루수 노아 밀러가 노바운드로 잡는데 성공했다. 타자가 좌익수-3루수 플라이로 아웃. 밀러가 재빠르게 몸을 일으키더니 1루로 길게 뿌렸다. 1루주자 헤레라가 2루 가까이에 있다가 1루로 귀루를 했으나 공보다 빠르지 못해 아웃. 신기한 더블 플레이가 완성되는 순간이었다.

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신기한 병살 플레이로 분위기가 오른 오클라호마시티는 곧이은 7회말 김혜성의 2타점 안타로 7-3으로 달아났고 그렇게 승리를 거뒀다.

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김혜성은 이날 8번-유격수로 선발출전해 4타수 3안타 2타점 1득점의 맹타를 휘둘렀다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com