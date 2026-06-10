왜 이정후가 이치로의 27G 연속 안타 기록 깰 것 같냐...ML 타격왕도 결코 꿈이 아니다

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[스포츠조선 김용 기자] 이치로 넘어 새로운 역사의 서막을 열까.

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미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠 이정후의 방망이가 식을 줄 모른다.

이정후는 10일(한국시각) 홈구장 오라클파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 경기에 5번-우익수로 선발 출전했다.

이정후는 이날 5타수 2안타 2타점을 기록했다. 특히 3회 첫 안타를 때려내며 17경기 연속 안타 기록을 달성했다.

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이정후는 이 경기 전까지 16경기 연속 안타를 쳤다. 추신수, 김하성이 보유하던 한국인 메이저리거 연속 안타 최다 기록 타이였다. 그냥 연속 안타가 아니었다. 16경기 연속 안타를 터뜨리는 동안 밀티히트 경기는 7경기다. 이 기간 타율은 무려 5할8리. 63타수 32안타였다.

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여기에 이날 안타 2개를 추가해 시즌 타율을 3할3푼5리로 올렸다. 이제 내셔널리그 타격 단독 2위. 전날까지는 브랜든 마쉬(필라델피아)와 함께 공동 2위였다. 1위 오토 로페즈(3할4푼1리)와는 6리 차이다. 또 이 기록은 내셔널리그 기준이기도 하지만, 메이저리그 전체를 통틀어서도 같은 기록이다. 아메리칸리그 수위 타자는 탬파베이 레이스 얀디 디아즈인데 3할2푼5리로 앞에 내셔널리그 타자 4명에 밀려 전체 5위다.

이제 새로운 역사를 쓴 이정후의 다음 타깃은, 일본 야구의 전설 이치로. 이치로는 2009년 시애틀 매리너스 소속으로 뛸 당시 27경기 연속 안타를 기록했었다. 아시아 선수 최다 기록 타이틀에 이정후가 도전한다. 지금 분위기면 결코 불가능한 기록이 아니다.

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만약 이정후가 이치로의 기록에 근접한다면, 타율 경쟁에서도 선두로 치고 올라갈 가능성이 매우 높아진다.

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일단 연속 안타 기록을 이어가기에 환경은 좋다. 이정후는 11일까지 워싱턴전을 치른 후 하루를 쉬고 시카고 컵스와의 3연전을 준비하는데 이동 없이 홈에서 경기가 이어진다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com