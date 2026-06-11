'5이닝 6실점→2군행' 충격 삭제. 대체 선발 1순위 이정용 6이닝 4K 무실점. 염갈량 선택 받을까

29일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. LG 이정용이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.29/

29일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. LG 이정용이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.29/

29일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 이정용. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.29/

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[스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스 이정용이 퓨처스리그에서 좋은 피칭으로 선발 수업을 쌓고 있다.

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이정용은 문경에서 열린 상무와의 퓨처스리그 경기에 선발등판해 6이닝 동안 2안타 2볼넷 4탈삼진 무실점의 안정된 피칭을 선보였다.

86개의 공을 던졌다. 직구 최고 구속은 144㎞였고, 평균구속은 142㎞.

직구 46개, 슬라이더 20개, 포크볼 13개, 커브 7개 등으로 상무 타자들을 쉽게 요리했다.

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2회말 1사후 6번 고영우에게 우측 2루타를 허용한 것이 유일한 실점위기였다. 후속 타자들을 범타 처리하며 무실점으로 넘겼다. 이후엔 2,3루엔 상무 타자들이 아무도 밟지 못하고 6회까지 이어졌다.

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이정용이 내려간 뒤 상무는 7회말 대거 5점을 뽑았다. 이정용이 그만큼 상무 타자들을 상대로 잘 던졌다는 방증이다. LG는 이날 9대6으로 승리.

이정용은 불펜 투수로 시작했다가 대체 선발로 나섰다. 요니 치리노스가 빠지면서 선발 한자리를 맡았지만 지난 3일 수원 KT 위즈전서 5이닝 9안타 6실점으로 부진하자 일단 2군으로 내려왔다.

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이정용이 빠진 자리는 김윤식이 들어간 상황이다.

29일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 이정용. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.29/

3일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 LG의 경기. 투구하는 LG 이정용. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.03/

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LG는 타선의 기복이 있고 선발진도 아직 안정된 모습은 아니지만 1위를 달리고 있다.

이정용이 퓨처스리그에서 선발 투수로 안정감을 보인다면 다시 1군 선발 기회를 얻을 수 있을 것으로 보인다.

이정용은 2023년 우승에 선발 투수로 큰 역할을 했었다. 그때도 불펜 투수로 시작했는데 후반기 외국인 투수 플럿코가 부상으로 빠진 이후 선발로 보직을 바꿔 13경기에 선발 등판해 4승2패 평균자책점 4.01을 기록하며 선발의 한 축이 돼줬다.

LG는 치리노스와 결별하고 불펜 전문 투수인 약셀 리오스를 영입해 치리노스의 선발 자리를 국내 투수에게 주기로 했다. 염경엽 감독은 이정용과 김윤식에게 그 선발 기회를 줄 것이라고 했다.

퓨처스리그에서 깔끔한 피칭을 한 이정용이 다시 1군에서 선발로 나설까.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com