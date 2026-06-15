10K QS 하면 뭐하나, PIT '비운의 에이스' 또 졌다…이제는 해탈 경지 "이게 야구지"

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[스포츠조선 박상경 기자] 이번에도 제 몫을 다 했지만, 승리는 따라오지 않았다.

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폴 스킨스(피츠버그 파이어리츠)가 또 패전 투수가 됐다. 스킨스는 15일(한국시각) 미국 펜실베니아주 피츠버그의 PNC파크에서 펼쳐진 마이애미 말린스전에서 6이닝 4안타(2홈런) 1볼넷 10탈삼진 2실점의 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상, 3자책점 이하) 투구를 펼쳤으나 1-2로 뒤진 상황에서 마운드를 내려와 승리 요건을 충족하지 못했다. 이날 피츠버그가 2대4로 패하면서 스킨스는 시즌 6패(6승)째를 기록하게 됐다.

피츠버그는 최근 스킨스가 등판한 6경기에서 모두 패했다. 이 기간 스킨스는 평균 2.5실점만을 기록했다. 그러나 타선이 지독하게 터지지 않고 있다. MLB닷컴은 '스킨스가 등판한 경기에서 피츠버그의 득실차는 -27'이라고 소개했다. 피츠버그의 돈 켈리 감독은 이에 대해 "득점 지원이 부족한 경기도 있었지만, 그렇지 않은 경기도 있었다. 여러 다른 요소도 있었다. 무엇 하나를 특정짓기는 어렵다"고 말했다.

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스킨스가 마지막으로 승리한 것은 지난달 13일 콜로라도 로키스전(8이닝 2안타 1사구 10탈삼진 무실점)이 마지막이다. 한 달 넘게 승리가 없는 상황. 이럼에도 스킨스는 평균자책점 2.85, WHIP(이닝당 출루허용률) 0.93으로 좋은 모습을 보여주고 있다. 다만 기복은 어느 정도 있다. MLB닷컴은 '스킨스의 낮경기 평균자책점은 6.57에 달하나, 야간경기는 1.05에 그쳤다'고 설명했다.

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스킨스는 경기 후 패전에 대한 아쉬움을 묻자 "이게 야구다. 전에도 이런 일을 겪어봤다. 팀 스포츠의 본질은 이런 것"이라고 개의치 않는다는 뜻을 드러냈다. 이어 "좌절감 보다는, 그냥 다음 경기를 이기기 위해 계속 나아가는 수밖에 없다"고 덧붙였다.

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2023 신인 드래프트 전체 1번으로 피츠버그 유니폼을 입은 스킨스는 2024년 내서널리그 신인왕을 거머쥔 데 이어, 지난해에는 32경기 187⅔이닝 10승10패, 평균자책점 1.97, WHIP 0.95, 216탈삼진을 기록하면서 만장일치로 내셔널리그 사이영상을 받았다.

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스킨스도 '에이스의 숙명'을 피하지 못하는 모양새다. 1선발인 스킨스는 상대 로테이션이 제대로 돌아간다면 결국 1선발급 투수와 맞대결을 펼치는 경우가 부지기수다. 에이스 투수를 상대하는 동료 타자들이 공략에 어려움을 겪으면, 아무리 잘 던져도 승리 기회는 그만큼 줄어들 수밖에 없다. 피츠버그가 내셔널리그 최약체급으로 평가 받는 가운데, 올해도 이런 모습이 이어지고 있다. 프로 2년차에 사이영상을 받은 지난해에도 피츠버그의 전력이 좀 더 강했더라면 스킨스가 더 많은 승수를 따냈을 것이라는 분석이 뒤따른 바 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com