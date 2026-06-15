'161㎞ 충격' 리오스와 웰스, LG가 창조한 새로운 비전. KBO도 이제 '광속구 시대' 열리나

13일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 6회 마운드에 올라 투구하는 LG 리오스. 롯데 전민재 상대 161km 강속구를 뿌린 리오스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.13/

13일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 6회 마운드에 올라 투구하는 LG 리오스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.13/

13일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 7회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 LG 리오스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.13/

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[스포츠조선 권인하 기자]KBO리그에서 이제 160㎞를 자주 볼 수 있을까.

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LG 트윈스의 새 외국인 투수 약셀 리오스가 161㎞를 찍어 충격을 안겼다.

리오스는 13일 잠실에서 열린 롯데 자이언츠와의 홈경기서 올시즌 KBO리그 투수 중 최고인 160.8㎞를 기록했다. 6회초 전민재에게 던진 초구였는데 전광판엔 161㎞가 찍혀 그것을 본 관중이 탄성을 내질렀다.

키움 히어로즈의 돌아온 에이스 안우진이 지난 4월 24일 삼성 박승규를 상대로 던진 160.3㎞를 넘는 올해 최고 구속이었다.

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KBO리그에 구속이 빠른 투수들이 많아져 이젠 150㎞가 기본이 되는 시대가 됐지만 160㎞는 여전히 뚫기 어려운 영역이었다.

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KBO리그에 오는 외국인 투수도 빨라도 158~159㎞ 정도를 찍었고, 국내 투수들 역시 마찬가지.

올시즌 KBO리그 투수들이 던진 총 10만31개 중에서 단 2개만 160㎞를 넘겼다는 점에서 160㎞를 보기가 얼마나 어려운지를 알 수 있다.

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리오스는 불펜 전문 투수다. 긴 이닝을 던지지 않기 때문에 완급 조절없이 1~2이닝 정도를 온 힘을 다해 던진다. 그래서 이런 160㎞가 넘는 강속구를 뿌릴 수 있다.

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선발 투수들이 가끔 불펜 투수로 나설 때 자신의 최고 구속을 갈아치우는 경우를 볼 수 있다. 한화 이글스의 문동주가 그랬다.

지난해 9월 20일 KT 위즈전서 선발 코디 폰세에 이어 구원 투수로 6회에 나와 3이닝을 던졌는데 7회말 강백호에게 던진 4구째가 161.4㎞를 찍어 역대 정규리그 최고 구속을 기록했다.

그리고 10월 18일 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1차전서 또한번 불펜 투수로 등판해 161.6㎞를 찍었다.

LG가 불펜 투수인 리오스를 영입한 부분이 의아하다. 지난해 13승을 거둔 선발 투수 요니 치리노스가 부진하자 계약을 해지하고 데려온 투수가 리오스였다. 최근들어 외국인 투수의 보직이 불펜인 경우는 거의 없었다. 한화의 쿠싱의 경우 화이트의 부상으로 인해 단기 대체 외국인 투수로 왔었는데 처음엔 선발 요원이었다가 김서현의 부진으로 인해 불펜으로 보직을 바꾼 케이스.

5일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 어린이날 매치. LG 선발투수 웰스가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.05/

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 LG의 경기. 선발 투구하고 있는 LG 웰스. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.04/

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 LG의 경기. 선발 투구하고 있는 LG 웰스. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.04/

LG는 처음부터 불펜으로 쓰기 위해 리오스를 영입했다. 다른 팀들은 외국인 투수 2명을 선발로 쓰고 아시아쿼터를 불펜 투수로 쓰거나 한화 왕옌청이나 NC 토다 나츠키처럼 아시아쿼터까지 선발로 쓰기도 하는데 LG는 전혀 다른 행보를 보인 것.

잘 뽑은 아시아쿼터 덕분이다. 라클란 웰스가 외국인 선발 한자리를 메워주고 있기 때문에 다른 외국인 선수 자리를 불펜으로 돌릴 수 있었다. LG가 웰스를 뽑았을 때의 보직은 불펜이었다. 지난해 키움에서 단기 대체 외국인 투수로 던졌을 때 선발로 나섰기 때문에 1이닝을 짧게 막는 필승조는 물론, 길게는 3~4이닝까지 막는 롱릴리프, 선발에 구멍이 났을 땐 대체 선발까지 나가는 다양한 용도로 생각했었다.

손주영이 WBC에서 부상을 입어 초반 선발로 나갔는데 너무 잘던져줬고, 결국은 선발에 고정됐다. 10경기에서 3승2패 평균자책점 2.63을 기록 중이다.

LG는 치리노스가 계속 부진하자 교체를 결정했는데 선발보다는 불펜에서 어려움이 더 많았기에 강속구를 뿌리는 리오스를 선택했다. 손주영이 마무리로 가면서 선발 한자리가 비어있는 상태지만 이정용 김윤식 등으로 한경기를 막아내면 리오스가 이길 수 있는 경기를 확실히 막아내는 것이 팀에 더 큰 도움이 된다는 계산으로 접근했다. 현재까지 만족도는 최상.

리오스로 인해 아시아쿼터를 선발감으로 뽑고 외국인 투수를 강속구의 불펜 투수로 데려올 수도 있는 가능성이 생겼다. KBO리그도 앞으로 160㎞이상을 뿌리는 '광속구의 시대'가 열릴지도 모를 일이다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 5회를 마친 LG 치리노스가 더그아웃으로 향하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.15/