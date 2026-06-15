김나영, ♥마이큐와 현실 재혼생활 "부부싸움 한다…화가 나면 말 안 해"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 김나영이 가수 겸 화가 마이큐와의 행복한 신혼 생활을 솔직하게 털어놨다.

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14일 김나영의 유튜브 채널 '김나영의 노필터TV 및 요정재형'에는 '그냥 걸으려다 똑똑똑이 된 요정재형 집 룸투어!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 방송은 김나영과 정재형의 합방 유튜브다. 본격 방송에 앞서 두 사람은 다양한 이야기를 나누던 중, 김나영은 남편 마이큐를 언급하며 애정을 드러냈다.

이날 정재형은 "내가 생각하는 여자 연예인 중 옷 잘 입는 사람은 엄정화와 김나영"이라고 칭찬하면서도, 절친한 엄정화 대신 김나영을 1위로 꼽았다.

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이에 김나영 역시 "남자 연예인 패션 1위는 정재형이다"라고 화답하며 화기애애한 분위기를 만들었다. 하지만 정재형은 '마이큐 vs 정재형'이라며 김나영에 선택을 요구했고, 그는 "오빠 우리 아직 신혼이다"라며 마이큐를 선택했다.

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정재형은 "마이큐는 삐질 사람이 아니다. 진짜 사람이 너무 좋다"고 하자, 김나영은 "나는 마이큐 만나고 사람 됐어, 진짜로"라고 털어놓으며 남다른 애정을 드러냈다.

이에 정재형이 "안 싸워 봤어?"라고 묻자, 김나영은 "작은 다툼은 하지. 큰 소리를 내면서 싸우지는 않는다"라고 솔직하게 답했다. 그러면서 "나는 화가 나면 말을 안 하는 스타일이다. 그냥 탁 닫아버린다"고 설명해 눈길을 끌었다.

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하지만 "이제는 진짜 더 이상 아무런 복도 필요 없다. 그 정도로 만족스럽다"며 재혼한 현재의 행복한 일상에 대한 만족감을 전했다.

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한편 김나영과 마이큐는 지난 2021년 공개 열애를 시작한 이후 서로를 향한 애정을 꾸준히 드러내며 많은 팬들의 응원을 받았으며, 지난해 10월 결혼식을 올리고 정식 부부가 됐다.

olzllovely@sportschosun.com