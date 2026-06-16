5번째 MVP 향해 가는 오타니, 생애 첫 올스타 최다득표 가능성↑ '6년 연속 지명타자' 확실

오타니 쇼헤이는 6년 연속 지명타자 올스타로 선정될 공산이 매우 크다. AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 3년 만에 투타 겸업 올스타에 뽑힐 수 있을 것으로 보인다. 일단 타자로는 올스타 팬 투표에서 내셔널리그(NL) 최다 득표 선수 자격으로 선발출전할 것이 확실시된다.

Advertisement

MLB가 16일(이하 한국시각) 발표한 '2026년 올스타 1차 팬 투표 첫 중간집계' 현황에 따르면 지명타자 오타니는 116만5133표를 얻어 양 리그를 합쳐 최다 득표자로 올라섰다.

각 리그 최다 득표 선수는 2차 팬투표를 거치지 않고 곧바로 올스타전 선발 라인업에 이름을 올린다. 아메리칸리그(AL) 최다 득표자는 101만5768표를 얻은 휴스턴 애스트로스 지명타자 요단 알바레즈다.

NL에서 오타니 다음으로 많은 득표를 한 선수는 애틀랜타 브레이브스 포수 드레이크 볼드윈(97만2813표)이며, 지명타자 부문 득표 2위는 필라델피아 필리스 카일 슈와버(82만9표)다. 지난달 중순 이후 타격감을 회복한 오타니는 두 선수와의 표차를 더욱 벌릴 것으로 보인다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 올스타 1차 팬 투표 중간 집계 결과 양 리그를 합쳐 최다 득표를 한 것으로 나타났다. AFP연합뉴스

Advertisement

오타니는 올시즌 3년 만에 투타 겸업으로 시즌을 맞았다. 투수와 타자로 최정상급 실력을 발휘 중이다.

Advertisement

타자로는 타율 0.302(248타수 75안타), 14홈런, 41타점, 50득점, 6도루, OPS 0.975를 기록 중이다. 홈런과 타점 부문서는 정상권과 거리가 있지만, OPS는 NL 1위다. 최근 한 달 동안 타율 0.400, 7홈런, 19타점, 21득점, OPS 1.231을 때려냈다.

투수로는 NL 사이영상 후보로 거론될 정도로 호투를 거듭하고 있다. 지난 11일 피츠버그 파이어리츠전에 등판해 올시즌 최다인 6안타를 내줬지만, 6⅔이닝 4실점(3자책점)의 퀄리티스타트를 벌였다. 11경기에서 6승2패, 평균자책점 1.06, 73탈삼진, WHIP 0.84, 피안타율 0.154를 마크 중이다.

Advertisement

규정이닝 미달로 평균자책점 부문 랭킹에 포함되지 않고 있지만, 투수로 감독 및 MLB 추천으로 올스타전 명단에 오른 가능성이 매우 높다.

오타니 쇼헤이는 투수로도 올스타에 선발로 가능성이 높다. UPI연합뉴스

Advertisement

놀랍게도 오타니는 4차례나 정규시즌 MVP를 차지했지만, 정작 올스타 팬 투표에서 양 리그 통합 최다 득표를 한 적은 없다.

그가 투타 겸업을 본격화한 2021년 올스타 최다 득표자는 토론토 블루제이스 1루수 블라디미르 게레로였다. 2022년에는 홈런 선두를 달리던 뉴욕 양키스 외야수 애런 저지에 뒤졌으며, 2023년에는 40홈런-70도루를 향해 달리던 애틀랜타 외야수 로날드 아쿠냐 주니어에 밀렸다. 다저스로 옮긴 2024년과 작년에는 2년 연속으로 저지가 최다 득표를 차지했다.

다만 오타니는 2021년 이후 작년까지 5년 연속 지명타자 부문 최다득표를 해 선발출전했으며, 2023년에는 AL에서, 작년에는 NL에서 최다득표 올스타가 됐다. 투수로는 2021~2023년 연속 올스타 명단에 이름을 올렸다. 그러니까 3년 연속 투타 겸업 올스타에 뽑힌 것이다.

오타니는 2023년 9월 팔꿈치 수술을 받아 2024년 다저스로 옮긴 뒤로는 타자로만 활약하다 작년 6월 마운드에 복귀했다.

올스타 1차 팬 투표는 오는 26일까지 진행된다. 올해 올스타전은 필라델피아 시티즌스 뱅크파크에서 개최된다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com