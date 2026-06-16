꼴찌 탈출! 김태형 롯데 감독 "전민재 만루홈런으로 승기 잡아" [인천 현장]

[인천=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 시원한 공격력을 선보이며 연패를 짧게 끊었다. SSG 랜더스가 3연패에 빠졌다.
롯데는 16일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 SSG와 경기에서 10대6으로 이겼다. 롯데는 키움을 10위로 끌어내리면서 9위로 올라섰다.
나승엽이 연타석 홈런 등 3타수 2안타 3타점을 기록했다. 5타수 1안타 4타점 전민재는 역전 만루홈런을 쳤다. 레이예스 4타수 2안타 3타점, 박승욱 5타수 3안타를 기록했다.
선발투수 김진욱이 5⅓이닝을 3실점으로 막았다. 김진욱은 시즌 4승(3패) 평균자책점 3.33을 기록했다.
경기 후 김태형 롯데 감독은 "선발 김진욱이 5이닝 이상을 3실점으로 잘 끌어줬다. 지고 있는 상황에서 5회 초 전민재의 만루홈런으로 승기를 잡을 수 있었고, 나승엽의 연타석 홈런으로 승리할 수 있었다. 평일임에도 원정 응원석을 가득 매워 응원해 주신 팬분들께 감사드린다"고 인사를 전했다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com