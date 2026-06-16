한국도 0-1로 잡았는데...튀니지 제압하고 월드컵 첫 경기 청신호, 韓 울린 요르단 만나는 랑닉의 출사표 "경계해, 어떤 경기도 가볍지 않아"

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[스포츠조선 이현석 기자]랄프 랑닉 감독은 홍명보호를 잡아낸 경기력에도 불구하고 상대를 경계했다.

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랑닉 감독이 이끄는 오스트리아 대표팀은 17일 오전 1시(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 베이 아레아 스타디움에서 요르단과 2026년 북중미월드컵 J조 1차전 경기를 치른다.

오스트리아는 이번 대회 다크호스 중 하나로 평가받는 팀이다. 월드컵 유럽 예선에서 6승1무1패의 성적을 거두며 본선 진출을 확정한 오스트리아는 마르코 아르나우토비치, 마르셀 자비처, 패트릭 비머, 크리스토프 바움가트너, 자베르 슐러거 등 유럽에서 잔뼉가 굵은 자원들이 선수단에 가득하다.

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랑닉 감독 또한 마찬가지다. 1983년부터 감독 커리어를 시작해 독일 분데스리가 라이프치히와 살케, 잉글랜드 프리미어리그 맨체스터 유나이티드 등을 이끌며 명성을 차곡히 쌓아온 랑닉은 감독뿐만 아니라 디렉터로서 엄청난 역량을 발휘한 바 있다. 그는 2022년부터 오스트리아 대표팀을 맡아 유로 2024 16강 진출을 이끌었다.

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이번 월드컵 본선행으로 오스트리아가 28년 만에 월드컵 본선 무대를 밟게 된 것도 랑닉의 지도력 덕분이다. 랑닉은 이번 대회를 앞두고 AC밀란 디렉터 부임 가능성도 거론됐으나, 오스트리아 대표팀과 계약을 연장하며 대회를 집중할 수 있는 환경까지 마련했다.

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랑닉의 오스트리아는 이번 대회를 앞두고 치른 3월 A매치, 최종 점검 모두 승리했다. 가나를 무려 5대1로 제압했으며, 한국 또한 1대0으로 꺾었다. 최종 점검에서는 튀니지를 1대0으로 제압하고 월드컵 첫 경기를 향한 청신호를 켰다. 오스트리아의 첫 상대는 요르단, 아시아 국가들의 선전을 고려하면 절대 방심할 수 없는 상대다. 요르단은 직전 아시안컵에서 한국마저 탈락시킨 바 있다.

첫 경기를 앞두고 등장한 랑닉은 경계심을 늦추지 않았다. 그는 "이번 경기는 우리가 시작부터 얼마나 경계해야 하는지를 다시 보여줄 것"이라며 "우리 팀에 이 경기를 포함해 가볍게 여기는 사람은 아무도 없다"고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com