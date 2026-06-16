이민정, ♥이병헌+두 자녀 없이 혼자 이탈리아 여행 "子 준후가 반대했지만.."

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이민정이 가족을 향한 애정을 드러냈다.

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16일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에서는 "엄마 이태리 갔다 온다. 이민정이 준비한 최후의 만찬 *울지 말고 치즈 먹어"라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 영상 속에는 이민정이 "(일주일간) 이탈리아에 가게 됐다"라고 밝히며 출국 준비 과정을 공개했다.

무엇보다 눈길을 끈 건 떠나기 전 가족을 위해 직접 '집밥'을 준비하는 그의 모습이었다. 이민정은 "가기 전에 집에서 (식구들이) 먹을 걸 쟁여 두려고 한다. 아들 준후, 딸 서이 다 유제품을 좋아하는데, 그중에서도 치즈를 좋아한다. 저도 좋아한다"며 "치즈로 할 수 있는 요리를 해보겠다"라고 말하며 자연스럽게 주방으로 향했다.

이어 그는 치즈를 활용한 김치볶음밥부터 잠봉뵈르 샌드위치, 부대찌개까지 다양한 메뉴를 직접 준비하며 '엄마 이민정'의 따뜻한 일상을 고스란히 보여줬다. 요리를 이어가는 동안에도 그의 화제는 자연스럽게 아이들에게로 향했다. 특히 그는 아이들의 반응을 떠올리며 미소를 감추지 못했다.

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이민정은 "나 혼자 여행 간다고 하니까 처음에는 준후가 반대했다. 그런데 나중에는 '엄마 그래도 일 잘하고 와' 이렇게 얘기해 주더라"라며 흐뭇한 미소를 지었다. 짧은 한마디 속에도 아이가 건넨 응원과 애정이 고스란히 담기며 보는 이들의 마음까지 훈훈하게 만들었다.

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또한 그는 가족을 향한 영상 편지도 남기며 애틋함을 더했다. 카메라를 바라보던 이민정은 "나 없는 동안 좋아하는 김치, 치즈 많이 먹으면서 나 기다리고 영상 통화하자"라고 말한 뒤, 쑥스러운 듯 미소를 지어 보이며 특유의 다정한 분위기를 완성했다.

한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com