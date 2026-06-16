'日 미소, 단 하루도 가지 않았다'…'날벼락!' 4년 전 리오넬 메시 울렸던 에르베 레나르 감독, 튀니지 사령탑 선임

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[스포츠조선 김가을 기자]일본의 미소가 단 하루도 가지 않았다. 튀니지가 새 감독과 함께 일본전에 나설 것으로 보인다.

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로이터통신은 16일(이하 한국시각) '튀니지축구협회가 사브리 라무쉬 감독과 결별하고 같은 프랑스 출신인 에르베 레나르 감독을 후임으로 선임하는 데 합의했다'고 보도했다.

튀니지 축구대표팀은 15일 멕시코 몬테레이의 에스타디오 몬테레이에서 열린 스웨덴과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 1차전에서 1대5로 충격패했다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 45위인 튀니지는 냉정하게 말해 F조 최약체로 꼽힌다. 그러나 본 무대에서 반전을 꿈꿨다. 지난 1월 라무쉬 감독을 선임하며 2028년까지 계약했다. 상황은 좋지 않았다. 튀니지는 월드컵 직전 치른 마지막 모의고사에서 벨기에에 0대5로 완패했다. 본 고사 첫 판에서도 1대5로 완패하며 고개를 숙였다. 경기 뒤 라무쉬 감독은 "우리는 훌륭한 분위기 속에서 좋은 경기를 펼칠 수 있는 모든 조건을 갖추고 있었다. 불행히도 이번 대회에서는 형편없는 경기력을 보여줬다. 이 패배는 타격이 크다"며 "아직 경기가 남아 있고, 배워야 할 교훈이 있다. 자존심과 체면을 지켜야 한다. 우리는 반등해야 한다. 더 나은 모습을 보여줘야 한다. 쉽지 않겠지만 노력할 것"이라고 말했다. 결국 라무쉬 감독은 월드컵 첫 경기에서 크게 패한 뒤 지휘봉을 내려놓게 됐다. 이번 대회 감독 경질 1호다.

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라무쉬 감독과 결별한 튀니지는 레나르 감독 체제로 경기를 준비할 것으로 보인다. 레나르 감독은 2022년 카타르월드컵에서는 사우디아라비아를 지휘하며 조별리그에서 아르헨티나를 꺾는 이변을 연출했다. 당시 아르헨티나는 첫 판에서 울고, 이후 분위기를 바꿔 정상에 도달했다.

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레나르 감독은 이후 프랑스 여자 축구대표팀 감독을 맡다가 2024년 10월 사우디아라비아 대표팀 감독으로 복귀했다. 하지만 지난 4월 월드컵 개막을 두 달 남겨두고 성적 부진을 이유로 사우디아라비아 감독직을 내려놨다.

한편, 튀니지의 다음 상대는 일본이다. 두 팀은 21일 오후 1시 멕시코 몬테레이의 에스타디오 몬테레이에서 격돌한다. 일본은 15일 미국 댈러스의 댈러스 스타디움에서 열린 네덜란드와 첫 경기에서 2대2로 비겼다. 일본은 두 차례나 리드를 내줬지만, 기어코 따라붙어 승점 1점을 챙겼다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com