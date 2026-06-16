사령탑 100승 이끈 QS 피칭, 그런데 물도 못 뿌렸다고? "사실 아직 무서워요"

경기 후 취재진과 인터뷰하는 NC 구창모. 창원=이종서 기자

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[창원=스포츠조선 이종서 기자] "제 손으로 달성할 수 있어서 좋았습니다."

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구창모는 16일 창원 NC파크에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에 선발 등판해 6이닝 5안타 1볼넷 8탈삼진 2실점(1자책)을 기록했다.

이날 구창모는 최고 구속 146㎞ 직구 와더불어 슬라이더(36개) 포크(29개) 커브(1개)를 섞어 경기를 풀어갔다. 총 투구수 105개 중 스트라이크가 74개일 정도로 공격적인 피칭을 펼치면서 한화 타선을 묶었다.

1회와 2회를 삼자범퇴로 막은 구창모는 1-0으로 앞선 3회초 안타 3방과 수비 실책으로 2실점을 했다.

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타선이 도왔다. 3회말 빠르게 동점 점수를 뽑았고, 4회말 4득점 빅이닝을 만들면서 구창모의 어깨를 가볍게 해줬다.

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구창모는 5회 2사 만루 위기에 몰렸지만, 문현빈을 뜬공 처리하며 실점없이 마칠 수 있었고, 6회초 강백호-노시환-김태연을 상대로 삼진 두 개를 곁들여 삼자범퇴 처리하면서 퀄리티스타트를 했다. 결국 팀의 6대5 승리와 함께 시즌 7승(2패) 째를 거둘 수 있었다.

NC 다이노스 구창모. 사진제공=NC 다이노스

4경기 연속 퀄리티스타트를 한 구창모는 "계속 공을 던지면서 확실히 투구 감각이나 변화구 느낌은 올라오는 거 같다. 매경기 포수를 믿고 던졌는데 좋은 결과가 이어져서 포수에게 고맙다. 또 승리 투수가 될 수 있도록 공격 쪽에서 도움을 줘서 이렇게 빨리 승수를 쌓을 수 있는 거 같아 동료들에게 너무 고맙다"고 했다.

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2경기 연속 100구 이상을 던진 것도 의미가 있었다. 구창모는 "부담이 전혀 없는 건 아니다. 다음 경기 후유증도 있긴 하지만, 나갔을 때 최대한 이닝을 끌어주고 싶었다. 최근 중간투수가 힘들어서 최대한 선발 쪽에서 힘을 분산해줘야 한다고 생각했다. 그래서 최대한 긴 이닝을 던지려고 했다"고 말했다.

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5회 만루 위기를 넘긴 상황에 대해서는 "별다른 생각을 하기보다는 (문)현빈이에서 끝내야겠다는 생각으로 던졌다. 현빈이가 좋은 타구를 날렸지만, 우리 중견수가 좋은 수비를 해줬다. 그 덕분에 위기를 넘어갔다"고 이야기했다.

5회를 마친 뒤 투구수가 91개로 많았다. 그럼에도 6회에 올랐던 이유에 대해 구창모는 "내려갈 수도 있었지만, 상대가 (강)백호 형이라 욕심도 났다. 한 타자 한 타자씩 잡아보겠다고 코치님께 말씀을 드렸는데 빠르게 삼자범퇴로 이어져서 잘 마무리하고 내려올 수 있었다"고 말했다.

100승 축하 세리머니를 하는 NC 선수단. 사진제공=NC 다이노스

이날 경기 승리로 이호준 NC 감독도 사령탑 100승을 채웠다. 구창모는 "감독님 100승을 내가 던진 경기로 해드려서 좋다. 감독님께도 너무 축하드리고, 앞으로 경기에서도 나도, 감독님도 승수를 챙길 수 있도록 준비 잘하겠다"고 이야기했다. 선수들은 물을 뿌리면서 이 감독의 100승을 축하했다. 구창모는 중계사 인터뷰 준비를 하느라 동참을 하지 못했다. 그러나 인터뷰가 없었어도 물을 뿌렸을 지는 미지수. 구창모는 "사실 무서워서…"라며 미소를 지었다.

이날 경기를 앞두고 이 감독은 구창모의 엔트리 말소를 고려한다고 밝혔다. 구창모는 "주 2회 등판은 없다고 하셨는데 코치님과 이야기를 해야할 거 같다"고 했다.

창원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com