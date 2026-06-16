'트레이드 실명 거론' 대결단! 진짜 다 판다. 이정후는 어떻게 되나

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]언론을 통해 구체적인 선수들 이름까지 거론되고 있다. 샌프란시스코 자이언츠가 몸값이 비싼 선수들을 트레이드 하기로 결심한듯 하다.

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16일(이하 한국시각) 메이저리그 베테랑 기자인 'ESPN'의 버스터 올니와 '디 애슬레틱'의 켄 로젠탈은 나란히 샌프란시스코의 트레이드 계획에 대해 보도했다.

'ESPN'은 'MLB 2026 트레이드 데드라인, 가장 큰 압박을 받고있는 프런트 오피스 임원들'이라는 제목의 보도에서 샌프란시스코에 대해 "이번 시즌 가장 실망스러운 팀 중 하나이며, 베테랑 선수들의 트레이드가 결정적인 다음 행보가 될 것"이라고 밝혔다.

이어 "버스터 포지 사장은 샌프란시스코가 절실히 필요로 하는 투수 육성 팜 시스템을 성공적으로 강화하기 위해 발전이 필요하다"면서 투수 육성 시스템을 공고하게 구축하기 위해서는 결국 지금 몸값이 비싼 베테랑 선수들을 트레이드 시켜서 여유 자금을 만들고 최대한 많은 유망주를 영입하는 쪽으로 기울었다고 보도했다.

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'ESPN'은 "브라이스 엘드리지가 프랜차이즈의 초석이 될 수 있을 것 같지만, 그외 대부분의 비싼 베테랑 선수들의 성적이 저조했다. 더 젊고, 더 저렴한 선수들이 필요하다"고 설명했다.

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올니 기자는 기사 내용에는 트레이드가 유력한 선수로 루이스 아라에즈 한명만 실었지만, SNS를 통해 "자이언츠는 아라에즈, 로비레이 그리고 고액 연봉 야수 3명(라파엘 데버스, 윌리 아다메스, 맷 채프먼)에 대한 트레이드 제안을 환영한다"고 덧붙였다.

San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee walks back to the dugout after striking out against the Washington Nationals during the second inning of a baseball game in San Francisco, Wednesday, June 10, 2026. (AP Photo/Jed Jacobsohn)

이는 포지 사장이 사실상 트레이드 의사를 공개적으로 밝힌 셈이나 다름이 없다.

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그렇다면 이정후는 어떻게 될까. 이정후가 최근처럼 타격 페이스가 급상승하기 전까지, 그 역시 '트레이드 매물'이 될 것이라는 미국 매체들의 전망이 나왔었다. 유력 행선지가 언급되기도 했다.

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지금 이정후 트레이드에 대한 이야기는 쏙 들어갔다. 샌프란시스코가 '한국의 슈퍼스타'인 이정후와 계속 함께 가면서 마케팅 효과를 노리는 것 역시 나쁘지 않은 수지타산이라는 이야기도 나온다.

하지만 완전히 안심할 수는 없다. 샌프란시스코는 올해도 사실상 포스트시즌 진출이 물건너 간 상황이고, 전망도 암울하다. 이처럼 구체적으로 선수들을 트레이드 시장에 내놓는다는 것은 전면 재개편에 나서겠다는 의지 표출이기 때문에, 이정후 역시 트레이드 대상이 될 수 있다. 특히 최근처럼 타격 페이스가 좋을 때는 더더욱 성사 가능성이 생긴다. 끝까지 안심할 수는 없는 이유다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com