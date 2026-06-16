안타 9개(장타 4개 포함) 얻어맞고, 기적의 QS..."잘 던진 겁니까, 못 던진 겁니까" 물었더니 [잠실 현장]

16일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 주중 3연전 첫 번째 경기. 투구하는 KT 고영표. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "시합은 결과가 중요하니까요."

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KT 위즈 고영표가 파죽의 개인 4연승을 달렸다.

고영표는 16일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와의 경기에 선발로 등판, 6이닝 2실점 퀄리티스타트를 기록해 '고퀄스' 명성에 맞는 경기를 보여줬다. 팀이 6대2로 승리, 승리 투수가 됐다. 고영표는 개막 후 1승4패로 부진했지만, 최근 던진 4경기를 모두 개인 승리로 장식하며 '개인 승률 5할'을 넘어서게 됐다. 그 4경기 모두 퀄리티스타트를 기록했다.

두산전은 사실 쉽지 않았다. 안타를 9개나 맞았다. 심지어 장타를 4개나 맞았다. 2루타 3방, 3루타 1방. 4회 위기 때는 무려 29개의 공을 던졌다. 그런데 2실점으로 막아낸 게 더 용했다. 거의 매 이닝 실점 위기인데 꾸역꾸역 막았다.

16일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 주중 3연전 첫 번째 경기. 투구하는 KT 고영표. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

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1회가 컸다. 시작하자마자 연속 안타를 맞고 무사 1, 3루 위기. 하지만 여기서 주무기 커브를 이용해 김민석을 파울 플라이로 처리한 게 컸다. 그 덕에 희생플라이 타점 하나로 막을 수 있었다.

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고영표 본인에게 물었다. '오늘 잘 던진 겁니까, 못 던진 겁니까.'

경기 후 만난 고영표는 "결과적으로 잘 던졌다고 볼 수 있는데, 과정을 들여다봤을 때는 매우 불안하기는 했다. 그래도 일단 시합에서는 결과를 내는 게 중요하다. 피안타가 많았던 건 다음 등판 때까지 잘 준비해야 할 부분이라고 생각한다"고 말했다.

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구위가 압도적인 스타일은 아니라 매 경기 5개 이상 안타를 주며 경기를 할 때가 많다. 고영표는 "나도 인정한다. 그렇게 안타 내주며 경기를 푸는데, 내가 스스로 납득이 되는 선이 있다. 불리한 카운트로 가다 안타를 주면 그건 좋지 않다. 다만, 공격적으로 던지다 타자가 잘 친 거라고 하면 인정할 수 있다. 카운트 싸움이 중요하다. 거기서 불리하면 투구수도 늘어나고, 경기를 풀어내기가 어려워진다"고 말했다.

16일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 주중 3연전 첫 번째 경기. 투구하는 KT 고영표. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

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직전 삼성 라이온즈전이 최고의 피칭이었다. 6이닝 4안타 무4사구 6삼진 1실점. 삼성 강타선을 압도했다. 특히 존 상단을 걸치게 하는 '마구'로 삼성 타자들을 멘붕에 빠뜨렸다. 하지만 이날 두산전에서는 그 모습이 없었다.

고영표는 "비로 일정이 밀려 타이밍이 조금 안 맞은 부분이 있다. 그리고 높은 존에 던지는 게 어렵기도 하다. 컨디션이 좋아야 하는데, 오늘은 그렇지 않았다. 또 홈 수원은 ABS존이 조금 높다. 또 삼성 타자들의 키가 커 그것도 유리했다. 반대로 잠실은 마운드도 낮고, ABS존도 낮다고 느낀다. 그래서 오늘은 높은 존 투구를 많이 시도하지 못했다. 그래도 높은 존을 이용해야 한다. 나는 떨어지는 체인지업을 던지는 투수이기에, 높은 쪽으로 던져야 효과적인 투구가 될 수 있다"고 설명했다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com