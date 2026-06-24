'악 이정후 쓰러졌다!' 美도 깜짝, 홈런보다 충격이었다…타격 1위 6리차 맹추격, SF는 3연패 탈출

샌프란시스코 자이언츠 이정후(아래)가 애슬레틱스 2루수와 크게 충돌해 걱정을 샀다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] "큰 충돌이었다."

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미국 언로도 깜짝 놀랐다. 샌프란시스코 자이언츠는 물론, 현재 미국 메이저리그에서 가장 뜨거운 타자 이정후가 자칫 부상에 또 발목이 잡힐 뻔했다. 한동안 그라운드에 쓰러져 고통을 호소하던 이정후는 이내 툭툭 털고 일어나 끝까지 경기를 다 뛰었다.

이정후는 24일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 '2026 메이저리그' 애슬레틱스와 경기에 5번타자 우익수로 선발 출전해 3타수 2안타(1홈런) 1볼넷 1타점을 기록, 3대1 승리를 이끌었다. 샌프란시스코는 3연패 늪에서 탈출했다.

이정후의 시즌 타율은 종전 3할2푼7리에서 3할3푼1리까지 올랐다. 메이저리그 타격 2위를 지켰고, 선두 오토 로페스(마이애미 말린스, 3할3푼7리)와는 6리차까지 거리를 좁혔다.

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이정후는 2회말 1사 주자 없는 상황 첫 타석에서 홈런포를 가동했다. 볼카운트 1B에서 상대 선발투수 애런 시베일의 2구째 커터가 한가운데로 몰린 것을 놓치지 않고 받아쳐 오른쪽 담장 너머 구석에 꽂았다. 시즌 5호포이자 팀에 1-0 선취점을 안기는 큰 한 방이었다. 비거리 414피트(약 126m)는 이정후가 메이저리그에서 기록한 최장 기록이었다.

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이정후가 홈런으로 흔든 이후 샌프란시스코 타선에 불이 붙기 시작했다. 1사 주자 없는 상황에서 윌리 아다메스가 중견수 쪽 2루타를 치고, 맷 채프먼이 좌전 적시타를 쳐 2-0으로 달아났다.

시즌 5호포를 친 샌프란시스코 자이언츠 이정후. Imagn Images연합뉴스

쓰러져 있는 샌프란시스코 자이언츠 이정후. Imagn Images연합뉴스

샌프란시스코 선발투수 로비 레이는 3회초 애슬레틱스의 추격을 허용했다. 이정후의 실책이 겹쳤다. 콜비 토마스의 우익수 쪽 평범한 뜬공이었는데, 이정후가 여유 있게 잡는 듯했으나 제대로 포구하지 못한 채 흘렸다. 이 실책으로 토마스는 2루까지 갔고, 맥스 먼시에게 좌전 적시타를 허용해 2-1로 쫓겼다.

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이정후는 4회말 1사 후 2번째 타석에서 유격수 내야안타로 출루하며 앞선 실수를 만회하고자 했다. 아다메스까지 안타로 출루하고, 2사 후에는 드류 길버트가 사구로 출루해 만루가 됐으나 다니엘 수색이 헛스윙 삼진에 그쳐 추가점 기회가 무산됐다.

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이정후는 6회말 선두타자로 나선 3번째 타석에서는 볼넷으로 출루했다. 그리고 2루를 훔치는 과정에서 태그를 시도하던 제프 맥닐의 팔에 턱을 맞아 쓰러졌다. 공이 뒤로 빠지고, 이정후가 고통스러워하는 와중에도 2루를 터치해 도루는 성공했다.

'샌프란시스코클로니클'의 수잔 슬러서 기자는 "도루 저지 과정에서 큰 충돌이 있었고, 이정후가 얼굴에 큰 타격을 입었다. 그는 아직도 경기장에 쓰러져 있다"고 걱정했는데, 잠시 휴식을 취한 뒤 주루 플레이를 이어 갔다.

선두타자 출루에 도루까지, 이정후의 투혼에도 후속타가 터지지 않으면서 1점차가 이어졌다.

샌프란시스코는 7회말 힘겹게 한 점을 더 뽑았다. 최근 벤치에 항명해 논란을 일으켰던 거포 라파엘 데버스가 1사 1, 2루에서 중전 적시타를 때려 속죄했다. 3-1. 계속된 1사 1, 2루 기회에 마지막 타석에 들어선 이정후는 1루수 땅볼에 그쳐 이날 처음 출루에 실패했다.

한편 레이는 8이닝 2안타 4볼넷 6삼진 1실점(비자책점) 쾌투를 펼쳐 시즌 6승(6패)째를 챙겼다. 최근 트레이드 카드로 거론되던 레이가 모처럼 에이스다운 투구를 펼치고, 이정후가 공격을 이끈 덕분에 연패의 늪에서 벗어날 수 있었다.

환호하는 샌프란시스코 자이언츠 이정후(오른쪽). AP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com