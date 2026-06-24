미자, '인간 고점지표' 또 적중했나…하이닉스 대폭락에 '항의 DM' 쏟아졌다

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[스포츠조선 김준석 기자] 과거 주식 투자로 1억 원 손실을 고백했던 방송인 미자가 최근 SK하이닉스 매수 사실을 공개한 직후 주가가 급락하면서 뜻밖의 후폭풍을 맞았다.

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투자자들의 항의성 메시지까지 쏟아지자 미자는 "정신이 없다"며 당황스러운 심경을 드러냈다.

미자는 23일 자신의 SNS를 통해 "하닉(SK하이닉스) 대폭락에 스토리 구경 왔다"는 한 팬의 메시지를 공개했다.

이에 그는 "오늘 무물(무엇이든 물어보세요) 질문 터진다. 정신이 없다"며 현재 상황을 전했다.

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이어 "닉스 질문이 너무 많은데 특히 항의하는 분들이 있어서 당황스럽다"며 "이건 생각 좀 정리하고 답 드리겠다"고 덧붙였다.

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앞서 미자는 지난 18일 SNS를 통해 "저 방금 하이닉스 들어갔다"며 SK하이닉스 매수 사실을 직접 인증했다.

그간 주식 투자로 큰 손실을 경험했던 그는 "이번에도 잃으면 내 인생에 주식은 없다"며 남다른 각오를 드러내기도 했다.

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이후 매수 시점을 묻는 질문에는 1주당 270만 원 수준의 주가 화면을 캡처해 올리며 "이렇게 뜬 것 보고 그냥 들어갔다"고 설명했다.

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미자의 매수 소식이 알려지자 온라인에서는 농담 섞인 반응이 이어졌다.

누리꾼들은 "죄송하지만 나가달라. 빨리", "제발 손 떼주세요", "멈춰주세요" 등의 댓글을 남겼고, 미자는 이를 공유하며 "저 때문에요?"라고 되물어 웃음을 자아냈다.

심지어 SK하이닉스 종목토론방에는 미자의 이름이 언급된 글까지 등장했다.

이를 본 남편 김태현은 "종토방에 네 이름이 떴다. 스타네 스타. 인간 고점지표"라는 메시지를 보내며 아내를 놀렸다.

앞서 미자는 지난 5일에도 "5년 전 주식 열풍 당시 꼭대기에 들어가 반토막 났다. 다시는 안 한다고 하다가 최근 못 참고 재진입했다"며 자신을 '인간 고점 판독기'라고 표현한 바 있다.

결국 우려는 현실이 됐다. 글로벌 기술주 약세 여파로 국내 증시가 급락하면서 SK하이닉스 역시 큰 폭의 하락세를 보였다.

미자가 매수 사실을 공개했던 270만 원 선을 크게 밑돌자 일부 투자자들이 농담 반 진담 반으로 미자에게 항의성 메시지를 보낸 것으로 보인다.

한편 미자는 배우 장광의 딸로, 지난 2022년 6살 연상의 개그맨 김태현과 결혼했다.

narusi@sportschosun.com