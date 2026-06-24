타격 1위 또 쳤다! 로페즈 5G 연속 안타, 갇혀버린 이정후...쫓아오는 타격 3-4위

오토 로페즈가 5경기 연속 안타를 치며 이정후와의 격차를 더욱 벌렸다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]타격 1위 마이애미 말린스 오토 로페즈가 5경기 연속 안타로 타율 고공행진을 이어갔다.

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로페즈는 24일(이하 한국시각) 론디포파크에서 진행 중인 텍사스 레인저스와의 홈경기에 2번 유격수로 선발출전해 첫 타석부터 안타를 생산했다.

1회말 1사후 텍사스 우완 선발투수 칼 콴트릴의 5구째 바깥쪽으로 떨어지는 89.8마일 커터를 끌어당겨 3루 내야안타를 만들어냈다. 3루수 조시 정이 빗맞은 땅볼을 잡아 재빨리 1루로 송구한 것이 약간 높아 1루수 작 피더슨의 발이 베이스에서 떨어졌다.

그러나 송구의 정확성과 상관없이 로페즈의 발이 베이스에 먼저 닿은 것으로 나타났다. 애초부터 안타가 주어진 것이다.

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이어 1-1로 맞선 3회 무사 1루서는 중견수 뜬공으로 물러났다. 텍사스 두 번째 투수 우완 호세 코르니엘의 3구째 가운데 높은 코스로 날아든 89.2마일 커터를 잘 받아쳤지만, 평범한 중견수 뜬공이 됐다.

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이로써 로페즈는 지난 20일 샌프란시스코 자이언츠전 이후 5경기 연속, 지난 8일 탬파베이 레이스전 이후 16경기 연속 출루 퍼레이드를 각각 이어갔다.

이정후. AP연합뉴스

타율은 전날0.336에서 0.337로 올랐다. 이 부문 2위인 샌프란시스코 이정후는 0.327을 기록 중이다. 이정후는 이날 오전 10시45분 애슬레틱스와의 홈경기에 5번 우익수로 출전한다.

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3,4위 경쟁자들의 약진도 돋보인다. 휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈는 이날 토론토 블루제이스전에서 4타수 2안타를 치며 타율을 0.325(289타수 94안타, 0.3253)로 끌어올렸고, 탬파베이 레이스 얀디 디아즈는 현재 진행 중인 캔자스시티 로열스전에 1번 지명타자로 나가 첫 두 타석에서 사구, 삼진을 기록해 0.325(277타수 90안타, 0.3249)를 마크하고 있다. 디아즈는 전날까지 6경기 연속 안타 행진을 벌였다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com