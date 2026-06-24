"안 해줄 거면 건들지도 마" 이효리, '1년째 노스킨십' 사연에 결국 과몰입 폭발

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 이효리가 남편 이상순을 향한 변함없는 애정을 드러내며 결혼 12년 차에도 여전한 금슬을 자랑했다.

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지난 23일 첫 방송된 JTBC 예능 프로그램 '연애전쟁'에는 MC 이효리와 방송인 서장훈, 김희철이 출연해 실제 커플들의 갈등 사연을 지켜봤다. 이날 첫 게스트로는 유리가 함께했다.

방송에서는 동거 3년 차 커플의 사연이 공개됐다. 남자친구는 퇴근 후 집에 돌아와 여자친구와 대화를 나누기보다 화장실에서 쇼츠 영상을 시청하며 시간을 보냈고, 여자친구는 이에 대한 서운함을 털어놨다.

이를 본 이효리는 이해할 수 없다는 반응을 보였다. 그는 "퇴근하고 오자마자 보고 싶은 게 쇼츠가 아니라 채린 씨 얼굴이어야 하는 게 정상 아니냐"라며 답답한 마음을 드러냈다.

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이에 서장훈이 "그래도 3년 같이 살지 않았냐"고 말하자, 이효리는 곧바로 자신의 결혼 생활을 언급하며 남다른 애정을 드러냈다.

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이효리는 "아니, 우린 12년을 살았는데도!"라고 말한 뒤 "(남편과) 얼굴 보고 얘기하고 싶죠. 오늘 뭐 했는지"라며 이상순과의 일상을 공개했다. 이어 문제 상황에 대해 "저거는 안 된다. 너무 슬픈 거다"라고 안타까워했다.

또 다른 장면에서는 여자친구가 "남자친구가 1년째 깊은 스킨십을 하지 않는다"고 토로하자, 이효리는 "안 해줄 거면 건들지도 말라고"라며 과몰입한 반응을 보여 웃음을 자아내기도 했다.

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한편 이효리와 이상순은 2013년 결혼해 제주도 생활을 거쳐 현재는 서울에서 생활하고 있다. 두 사람은 방송과 SNS 등을 통해 꾸준히 서로를 향한 애정을 드러내며 연예계 대표 잉꼬부부로 사랑받고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com