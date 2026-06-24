'이현이♥' 홍성기, S전자 월급 받고 대학원 다니더니…수억 원 성과급 받는다 "충성충성"

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[스포츠조선 이우주 기자] 모델 이현이의 남편 홍성기가 수억 원의 성과급을 받게 됐다.

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홍성기는 23일 자신의 계정에 "충성충성"이라는 글과 함께 기사 한 편을 공유했다.

공개된 기사에는 삼성전자 반도체(DS)부문이 학술연수 중인 직원에게도 특별경영성과급 50%를 지급한다는 내용이 담겼다. 이는 수억 원대 성과급을 받기 위해 연수를 중도 포기하려는 인력이 늘어나자 내놓은 보완책. 이에 반도체대학원을 다녔던 홍성기도 대상자가 돼 성과급을 받게 됐다.

반도체 엔지니어인 홍성기는 지난해 3월 입사 17년 만에 삼성전자 부장으로 진급했다고 알려졌다. 당시 홍성기는 회사 양성 과정 중 하나로 성균관대학교 반도체 디스플레이 공학과 석사과정을 밟았던 바. 홍성기는 "월급도 나오고 학비도 회사에서 직원을 해준다"고 밝혔다.

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이번 학기를 마지막으로 대학원에 졸업해 많은 축하를 받았던 홍성기는 성과급 대상자가 되며 또 한 번 축하를 받고 있다.

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한편, 모델 이현이와 홍성기는 2012년 결혼, 슬하 두 아들을 두고 있다. 이현이 홍성기 부부는 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에서 가족 일상을 공개해 많은 사랑을 받았다.

wjlee@sportschosun.com