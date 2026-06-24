홍명보호 대형 날벼락! 32강 진출 '경우의 수' 대형 변수, '1위' 멕시코 체코전 선발 구멍 뚫린다→'퇴장 징계' 핵심 수비수 팀 훈련 복귀 불발

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 물을 마시고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]체코전을 앞두고 멕시코에 다시 한번 공백이 발생할 수도 있다.

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하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코 월드컵대표팀은 25일 오전 10시(한국시각) 멕시코 멕시코시티의 멕시코시티 스타디움에서 체코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 최종전 경기를 치른다. 같은 시간 대한민국 월드컵대표팀은 남아프리카공화국을 상대한다.

멕시코는 지난 19일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 대한민국 월드컵대표팀과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 1대0으로 승리하며 A조 1위를 확정했다. 가장 먼저 32강 진출을 확정한 멕시코다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코에게 선취골 허용한 축구대표팀. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

멕시코는 이미 조 1위를 확정했기에 최종전 결과는 큰 영향이 없다. 무리할 필요도 없다. 반면 체코는 운명이 달렸다. 멕시코를 무조건 잡아야, 변수를 만들 수 있다. 조 3위까지 노릴 수 있는 32강행 티켓을 위해선 반드시 멕시코전 승리가 필요한 체코다.

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다만 아기레 감독에게도 고민이 있다. 경기력 유지와 팬들의 관심은 부담이다. 멕시코는 개막전을 비롯해 앞서 2경기 경기력이 뛰어나지 않았다. 한국과의 경기에서도 승리에도 불구하고 일부 장면에서 야유를 받기도 했다. 경기장에 찾아올 멕시코 팬들을 고려하면 2군급 선수만을 기용하는 것도 쉽지 않은 일이다. 기예르모 오초아 등 일부 선수들의 출전 가능성이 거론되지만, 확신하기 어려운 이유다.

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한국으로서는 멕시코가 최고의 경기력으로 체코를 잡아주는 것이 최선이다. 한국은 남아공과의 최종전에서 무승부 이상만을 거두면 조 2위를 확보한다. 남아공과의 격차를 고려하면 승리도 무리는 아니다. 다만 월드컵이 이변의 무대인 점을 고려하면, 혹시 모를 패배에 멕시코의 상승세에 기대를 걸어볼 수밖에 없는 상황도 벌어질 수 있다.

로이터연합뉴스

이런 상황에서 멕시코 대표팀 전력에 공백이 생길 수 있다는 전망이 등장했다. 멕시코의 아스 멕시코판은 '세자르 몬테스는 체코와의 경기에서 출전이 불투명한가'라며 '몬테스는 남아공전 퇴장 이후 휴식을 취했음에도, 팀 훈련에 참여하지 못하고 별도로 스트레칭을 했다'고 전했다.

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아스 멕시코판은 '몬테스는 남아공전 퇴장 여파로 한국전은 결장했다. 체코전에는 출전 기회를 얻어 경기 감각을 되찾을 것이 기대됐다. 하지만 오늘 훈련에서 그는 팀 동료들과 함께 훈련하는 대신, 코치들과 스트레칭, 짧은 패스 연습에 그쳤다'고 설명했다.

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몬테스는 멕시코에서 김민재급 입지를 자랑하는 핵심 수비수다. 2017년 국가대표팀에 데뷔해 9년간 A매치 67경기를 치러 4골을 기록했다. 1m95에 달하는 압도적인 피지컬로 멕시코의 '높이'를 담당해왔다. 수비 리스크가 불거질 가능성이 크다. A조 최강 전력을 지닌데다 개최국이기도 한 멕시코의 전력이 약해질 수록 체코가 노릴 수 있는 빈틈이 늘어난다. 멕시코의 승리를 바라는 한국으로서는 아쉬운 소식일 수밖에 없다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com