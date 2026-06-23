강재준♥이은형 子, 22개월 만 말문 트였다 "말 느려 걱정, 엄마아빠 무한 반복"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 강재준 이은형 부부가 말이 트인 아들 현조 군에 감격했다.

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23일 강재준 이은형 부부의 유튜브 채널 '기유TV'에서는 '너네 말문 트여 봤어? 난 해봤설!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

강재준 이은형 부부는 "이 이야기는 평범하고 조그만 아이 현조가 겪은 특별한 일"이라며 "말이 빠르지 않다고 주변에서 걱정했었는데요. 이것은 그의 언어 발전기입니다"라고 밝혔다.

앞서 강재준 이은형 부부는 말이 느린 아들에 대한 걱정을 여러 차례 드러낸 바 있다. 이에 두 사람은 현조의 말문이 트이게 하기 위해 계속 말을 걸고 '엄마', '아빠' 단어를 반복적으로 시켰다. 강재준은 "아빠 어딨어?"라고 현조에게 계속 물었지만 현조는 답을 하지 않았다. 이에 두 사람은 "엄마아빠 할 줄은 아는데 자주 나오진 않더라"라고 토로했다. 두 사람은 "자주 나오게 연습을 했다"며 "귀찮아해도 계속 물어봤다"고 밝혔다.

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강재준은 계속 아빠, 엄마 단어를 말하며 현조에게 말을 걸었다. 이에 현조는 엄마, 아빠를 반복해 두 사람을 감격스럽게 했다.

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이후에도 두 사람은 "방심하지 않고 습관 굳히는 중"이라며 현조에게 계속 말을 걸었다. 현조가 완벽하게 엄마, 아빠 단어를 구사하자 강재준은 "완벽하게 하네"라고 행복해했다.

wjlee@sportschosun.com