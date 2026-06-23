홍명보호 '경우의 수' 대형 악재! '박지성 절친' 치차리토 소신 발언, 멕시코 2군 체코전 대거 투입 조언 "주전 선수 무리시키면 안 돼"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]멕시코가 체코와의 경기에서 선발 라인업을 어떻게 구성할까. '치차리토' 하비에르 에르난데스는 로테이션을 촉구했다.

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멕시코의 아스 멕시코판은 22일(한국시각) '에르난데스는 월드컵에서 로테이션의 필요성을 강조했다'고 보도했다.

멕시코 월드컵대표팀은 19일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 대한민국 월드컵대표팀과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 1대0으로 승리했다. 한국과 조별리그 1위 자리, 32강 진출 확정을 두고 맞대결한 멕시코는 이 경기에서 승리하며 이번 대회 가장 만저 32강 진출을 확정했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기 종료 후 아기레 감독과 악수를 하는 김승규의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

멕시코로서는 고민이 되는 지점은 바로 3차전 선발이다. 멕시코는 3차전 결과와 상관 없이 이미 순위를 확정한 상황, 체코전에서 로테이션을 돌리는 것도 무리가 아니다. 다만 지난 2경기 아쉬운 경기력으로 멕시코 팬들이 실망감을 내비쳤기에, 하비에르 아기레 감독으로서는 한 경기를 아예 포기하는 듯한 선수단 구성은 질타를 피하지 못할 가능성도 충분하다.

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이런 상황에서 에르난데스는 아기레 감독이 그럼에도 로테이션을 감행해야 한다고 강조했다. 스페인의 아스는 '조별 리그 2일차 경기가 아직 완전히 끝나지도 않았는데 멕시코, 미국, 독일 세 팀이 이미 16 강 진출을 공식 확정했다. 마지막 경기에서 선수단을 로테이션 해야 하는지 에 대한 논쟁이 언론에서 제기되고 있다. 이미 예선 통과가 확정되었을 뿐만 아니라 조 1위까지 차지한 상황이라는 점을 감안할 때 더욱 그렇다. 에르난데스는 이 토론에 참여해 감독들이 선발 라인업을 조정해야 한다고 주장하며, 이러한 상황을 활용하여 핵심 선수 휴식, 교체 선수 출전 시간 제공으로 팀의 중요성을 인식해야 한다고 강조했다'고 전했다.

18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코 월드컵대표팀의 기자회견. 기자회견에 참석한 하비에르 아기레 감독이 질문에 답하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

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에르난데스는 "다른 선수들에게도 기회를 줘야 한다"며 "지금의 분위기는 이해하지만, 나중에 필요할 수도 있는 선수들에게 휴식을 줄 시간도 필요하다. 그들에게 시간과 기회, 월드컵 데뷔 기회를 줄 수 있다. 팀 전체가 존중받는다고 느낄 것이고 , 그 후에 주전 선수들을 교체 선수로 기용하는 것도 괜찮다"고 했다.

이어 "가장 중요한 것은 주전 선수들을 무리시키지 않는 것 뿐만 아니라, 나머지 선수들에게도 경기 감각과 출전 시간을 제공하여 필요할 때 언제든 투입될 수 있도록 준비시키는 것"이라고 덧붙였다.

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한국으로서는 멕시코의 로테이션은 악재다. 최악의 상황, 한국이 남아공에 패한다면, 멕시코가 체코와 최소 무승부 이상을 거둬야 32강 진출이 가능하다. 이런 경우의 수를 고려할 때 멕시코의 로테이션은 악재일 수밖에 없다.

2026 북중미 월드컵 한국전을 하루 앞둔 멕시코 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 스포츠 아레나에서 훈련을 가졌다. 훈련을 펼치는 골키퍼 기예르모 오초아의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

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한편 멕시코 언론에서는 3차전 멕시코 대표팀 레전드 기예르모 오초아의 출전 가능성을 점치기도 했다. 오초아는 크리스티아누 호날두, 리오넬 메시 등과 함게 이번이 6번째 월드컵이다. 사기 진작과 대표팀의 정신을 위해 오초아가 출전해 분위기를 다잡을 가능성도 충분하다고 평가했다. 오초아가 출전하는 것 또한 라울 랑헬과는 다른 안정감을 제공하기에 변수가 될 수 있다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com