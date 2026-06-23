풍자, 전 남친과 결별 이유 충격.."웰컴티 준비할 때 도자기 훔쳐갔다"

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[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 겸 방송인 풍자가 전 남자친구와 헤어진 충격적인 일화를 전했다.

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22일 '풍자테레비' 유튜브 채널에는 '코끼리와 하마의 공동육아 | 랄랄&풍자의 썰 대잔치'라는 제목의 영상이 공개됐다.

풍자는 랄랄에게 소개팅을 해달라면서 "내 키가 171cm라서 남자는 나보다 키가 커야 한다. 그리고 난 사람의 느낌을 본다"라며 이상형을 언급했다. 랄랄은 "느낌 같은 소리 하네. 사람에게 가장 끌리는 게 있지 않나"라고 말했고 풍자는 섬세함, 다정함을 꼽았다.

이어 랄랄은 "내가 보니 (풍자는) 눈이 높다"라며 "걔(전 남자친구)랑은 왜 헤어졌어?"라고 기습 질문했고 풍자는 "우리 집에서 도자기를 훔쳤다"라고 말해 폭소케 했다.

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랄랄은 "여름에 냉수 마신다고 잠깐 들어왔다가 도자기 훔친 애 말하는 거지?"라며 웃음을 터트렸고 풍자는 "정수기 물로 웰컴 티를 주려는 찰나의 순간이었는데 (도자기가) 없어졌다"라고 설명해 다시금 웃음을 자아냈다.

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joyjoy90@sportschosun.com