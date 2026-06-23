김호중, 멜론 골드클럽 입성…역대 6번째 대기록

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 김호중이 여전한 음원 파워를 입증했다.

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23일 김호중은 국내 최대 음원 사이트인 멜론 누적 스트리밍 50억회를 달성, 골드클럽에 입성했다.

멜론은 아티스트 음원 누적 스트리밍 수치에 따라 '멜론의 전당'이라는 기념비적인 공간을 운영하고 있다. 그중에서도 50억회 이상, 100억회 미만의 기록을 달성한 최상위 아티스트에게 '골드클럽' 타이틀을 부여한다. 김호중은 이 대열에 6번째로 합류한 것이다.

김호중의 골드클럽 입성은 특정 히트곡 하나에 의존하지 않고 다수의 대표곡이 꾸준히, 고르게 사랑받으며 이뤄낸 성과다. 더욱이 아이돌 중심의 음원 시장에서 트로트 및 클래식 기반의 솔로 가수가 이런 기록을 냈다는 건 극히 이례적인 일이다.

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한편 김호중은 2009년 SBS '놀라운 대회 스타킹'에 '고등학생 파바로티'로 출연해 화제를 모았다. 특히 그가 서수용 교사의 지도를 받으며 어두웠던 가과를 청산하고 성악에 매진한 스토리는 영화 '파파로티'의 모티브가 됐다. 이후 김호중은 2020년 TV조선 '미스터트롯'에서 최종 4위를 차지하며 트로트와 성악을 접목한 자신만의 음악을 펼쳐냈다. 그의 정규 앨범 '우리가'와 클래식 앨범 '더 클래식 앨범'은 각각 50만장 이상 팔려나가며 인기를 입증했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com