안영미, '원정출산 의혹 해명'하더니..이문세 순산 기원에 "기운 빠샤빠샤"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 안영미가 둘째 출산을 앞두고 불거진 '미국 원정 출산' 의혹에 해명한 가운데, 밝은 근황을 공개했다.

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23일 안영미는 자신의 SNS를 통해 "붉은말의 기운은 역시 우리 문세 선배님이지. 기운 빠샤빠샤"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 가수 이문세와 함께 인증샷을 남긴 안영미의 모습이 담겼다. 사진 속 이문세는 안영미의 만삭 배를 조심스럽게 손으로 만지며 순산을 기원하는 듯한 따뜻한 모습을 보였고, 안영미는 감동이 묻어나는 표정으로 미소를 짓고 있다.

특히 최근 둘째 출산을 앞두고 '미국 원정 출산' 의혹이 불거진 가운데, 밝고 편안한 근황이 전해지며 눈길을 끈다.

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앞서 안영미는 둘째 출산을 앞두고 또다시 원정출산 의혹에 휩싸였다. 이에 안영미의 소속사 미디어랩 시소 측은 22일 "둘째 아이의 성별은 아들이며, 이번 출산은 국내(한국)에서 진행할 예정"이라고 밝혔다.

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이어 "현재 미국에 거주 중인 남편은 출산 일정에 맞춰 귀국해 아내의 곁을 지키며 출산의 기쁨을 함께할 예정"이라고 덧붙였다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com