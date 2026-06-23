이경실, 혼전임신 아들과 절연 끝.."손주 태어난 날, 세상 모든 걸 얻어"(아침마당)

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[스포츠조선 김소희 기자]개그우먼 이경실이 혼전임신으로 얻은 손자를 향한 각별한 애정을 드러냈다.

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23일 오전 방송된 KBS 1TV '아침마당'에는 연극 '사랑해 엄마'에 출연 중인 이경실, 조혜련, 김지선, 김효진이 출연해 오랜 시간 이어온 우정과 근황을 전했다.

이날 이경실은 손자 이야기가 나오자 얼굴 가득 미소를 지으며 '손자 바보' 면모를 드러냈다. 그는 아들 손보승의 혼전임신으로 예상보다 이른 시기에 할머니가 된 당시를 떠올리며 "처음에는 당황스럽고 괘씸하기도 했다. 그런데 아이가 크면서 예쁜 짓을 하니까 그렇게 예쁠 수가 없다"라고 솔직하게 털어놨다.

이어 방송에서는 손자가 새를 흉내내는 영상이 공개돼 훈훈함을 더했다. 영상을 지켜보던 이경실은 "저런 재주가 있다. 어렸을 때부터 싹이 노랗다"라며 흐뭇한 미소를 감추지 못했다.

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이를 본 조혜련은 "쟤가 생겼을 때는 '이게 무슨 일이냐'고 하지 않았냐"라며 과거를 떠올렸고, 김지선 역시 "'언니 축하한다'고 했더니 '그런 소리 말아!'라고 하더라"라고 폭로해 웃음을 자아냈다.

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갑작스러운 폭로에 당황한 이경실은 손자를 향해 "이훈아! 네가 생겼을 때 얼마나 행복했는지 모르겠다. 할머니는 그날이 세상에서 모든 걸 얻은 날이야. 누가 무슨 말을 하든 새빨간 거짓말이다"라고 다급히 수습해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

한편, 이경실은 아들 손보승이 23세 나이에 혼전임신으로 아빠가 되자 큰 충격을 받았고, 약 1년간 절연했다고 고백한 바 있다.