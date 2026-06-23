"충격" 하늘이 일본 안 돕는다...운명의 스웨덴전 다가오는데, '日 이강인' 구보 팀 훈련 복귀 불발, "걷는 건 조금 나아졌어"

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[스포츠조선 이현석 기자]아직도 구보 다케후사의 정상 훈련 복귀도 이뤄지지 못했다.

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일본의 풋볼존은 23일 '구보 다케후사는 팀 훈련에 복귀하지 않았다. 스웨덴전은 앞으로 3일 남았다'고 보도했다.

모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 이끄는 일본은 21일 오후 1시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 열린 튀니지와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 2차전에서 4대0으로 이겼다. 일본은 이번 승리로 최소 3위를 확보, 승점 4점인 점을 고려하면 일본은 사실상 32강 진출도 유력한 셈이다.

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조별리그 최종 순위는 스웨덴과의 최종전에 달렸다. 네덜란드가 튀니지전 대승이 예상되는 상황, 스웨덴전에서 승리한다면 2위, 패배한다면 3위가 유력하다. 일본으로서는 스웨덴전도 전력으로 나서야 한다. 조 2위를 한다면 브라질 혹은 모로코, 3위를 한다면 프랑스를 만날 수 있는 상황. 한번 승리했던 브라질이 일본에는 그나마 나은 상대일 수도 있다.

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다만 스웨덴과의 최종전이 다가오는 상황에서 일본이 마냥 미소를 지을 수는 없다. 에이스인 구보의 훈련 복귀가 제대로 이뤄지지 않고 있기 때문이다. 풋볼존은 '구보는 이날 그라운드에 모습을 드러냈지만, 팀 훈련에 복귀하지 않았다. 개인 별 훈련 조정이 있었다. 구보는 부상 직후보다 보행이 원활해졌다. 그럼에도 팀 연습에 참가하지 않았다. 스웨덴전까지 앞으로 3일 있지만, 과연 명단에 오를 수 있을지도 주목된다'고 전했다.

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구보는 지난 15일 네덜란드와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 1차전에 선발 출전했으나, 후반 25분 덴젤 둠프리스와의 충돌 후 고통을 호소하며 교체되고 말았다. 무릎 염좌로 추정되는 부상 때문에 휠체어를 타고 경기장을 나서는 모습까지 포착되며, 구보가 남은 일정을 소화하지 못할 수 있다는 우려의 시선도 적지 않았다.

다행이 월드컵 남은 일정을 아예 소화하지 못할 상태는 아니었다. 레알 소시에다드 스포츠 디렉터인 에릭 브레토스는 20일 공식 SNS를 통해 '구보는 경기 중 경미한 무릎 염좌 부상을 입었다'며 '부상이 심각한 상태는 아니며, 앞으로의 회복 과정과 일본 대표팀이 어디까지 진출할 수 있을지 지켜봐야겠으나 이번 월드컵 기간 내에 다시 경기를 뛰는 것이 불가능한 것은 아니다'고 밝혔다. 문제는 아직 훈련에 복귀하지 못하면, 스웨덴전 출전은 장담할 수 없다는 점이다.

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튀니지전 승리로 분위기를 반전한 일본이 완전체를 꾸리기는 여전히 쉽지 않다. 구보의 복귀가 어느 ?釉淡 이뤄질 수 있을지도 일본의 계획에 큰 영향을 미칠 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com